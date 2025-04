MALTEMPO / Saluzzo, dopo il crollo di un tratto di argine del Rio Torto sono in corso i rilievi per il ripristino

La Città di Saluzzo aggiorna anche attraverso la sua pagina Facebook circa la situazione maltempo.

Dalle 21 circa di ieri sera (16 aprile 2025) - si legge in un post del Municipio - via del Mattatoio è chiusa e vietata alla circolazione. Lo stop è stato disposto dal Comune dopo il crollo di parte del muro di contenimento del torrente Rio Torto, subito a valle del ponte pedonale.

Gli operai dell’Ufficio tecnico del municipio hanno sistemato transenne all’incrocio con via Peano (dall’Ufficio Postale) e, dal lato opposto, su corso XXVII Aprile tra l’attraversamento pedonale rialzato e l’hotel Griselda.

Oltre agli operai comunali, subito dopo il crollo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il responsabile dell’Ufficio tecnico Flavio Tallone che ha disposto l’apertura della “Coc – Centro operativo comunale” e ha coordinato le operazioni, il sindaco Franco Demaria e la vice Francesca Neberti.

Ora che l’area è stata posta in sicurezza - conclude il post -, i tecnici hanno già iniziato a effettuare rilievi per stabilire come intervenire per il ripristino della sponda.

Per stasera è previsto un sopralluogo con i tecnici delal Regione, prontamente contattati ed intervenuti - informa il dirigente dei lavori pubblici Flavio Tallone. In base all'esito si deciderà come procedere.

«Queste piogge battenti – dice il sindaco Franco Demaria – hanno provocato il cedimento e, per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto o ferito. L’Ufficio tecnico con gli operai ha iniziato a operare in pochi minuti dopo l’allarme e la situazione è subito stata riportata sotto controllo. C’è stata la collaborazione di tutti: i carabinieri hanno permesso di isolare la zona e i vigili del fuoco sono anche riusciti a recuperare l’auto parcheggiata che era rimasta in bilico. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione in questi giorni di allerta meteo e a seguire eventuali indicazioni delle autorità».