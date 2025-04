Inaugurato il nuovo ufficio Coldiretti a La Morra

L’agricoltura di La Morra e dintorni ha una nuova casa: è stato inaugurato oggi il nuovo ufficio Coldiretti di recapito territoriale in via Umberto I, 28.

“Abbiamo investito in questi nuovi e funzionali locali nel cuore delle Langhe, al servizio di un tessuto imprenditoriale di prim’ordine e di eccellenze distintive dell’agroalimentare piemontese e nazionale. In un tempo in cui è diffusa la tendenza a centralizzare, noi delocalizziamo per avvicinarci ai soci, offrire un presidio capillare e supportare in modo puntuale ed efficiente i nostri agricoltori” ha detto il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, durante l’inaugurazione a cui hanno partecipato l’Assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura di La Morra, Pietro Oddero, e la Consigliera comunale Lucia Boffa, oltra alla neo eletta Presidente Coldiretti di Sezione La Morra, la viticoltrice Elisa Marchetti, titolare con i fratelli della società agricola Poderi Marcarini.

Nel nuovo ufficio di La Morra, facente capo all’ufficio di Zona Bra, gli imprenditori agricoli locali potranno usufruire di tutti i servizi Coldiretti: consulenza legale, fiscale, giuslavoristica, assicurativa e per l’accesso a bandi, progetti e finanziamenti, assistenza tecnica, proposte formative, consulenza in materia di multifunzionalità, oltre ai servizi del Centro Assistenza Agricola (CAA), del Centro Assistenza Fiscale (CAF), di Campagna Amica e del Patronato EPACA.

Particolare attenzione verrà dedicata alla consulenza vitivinicola: dalle domande OCM Vino alle autorizzazioni d’impianto, dai bandi per l’idoneità degli impianti di vite all’ampia materia dell’etichettatura. Il nuovo ufficio, infatti, sarà un “micropolo vitivinicolo” dedicato alle aziende del territorio, nell’85% dei casi vitivinicole, senza dimenticare le imprese produttrici di pregiate nocciole.

L’ufficio sarà, inoltre, aperto ai cittadini che si affidano ai servizi fiscali e assistenziali offerti con la consueta professionalità dagli operatori Coldiretti del CAF e di EPACA.

“Aprire questo nuovo ufficio, a copertura di un migliaio di associati Coldiretti, ci consentirà di migliorare la qualità dei servizi che offriamo e rappresenta una chiara indicazione dell’importanza del patrimonio agricolo, vitivinicolo in particolare, di La Morra” sottolinea il Segretario Coldiretti di Zona Bra, Luca Truzzi.

L’ufficio è aperto al pubblico ogni lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e, nel pomeriggio, su appuntamento, telefonando al numero 0172 429411, per le consulenze personalizzate.