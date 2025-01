Squid Game 2, il dettaglio diventato virale sui social: "C'è un errore"

(Adnkronos) -

Squid Game 2 è la serie tv più vista al momento sulla piattaforma Netflix. È arrivata sugli schermi il 26 dicembre 2024 e in soli 4 giorni ha totalizzato più di 68 milioni di visualizzazioni. Un successo destinato a crescere. Ma c'è un errore nella post produzione che non è passato inosservato ai fan più attenti e sul web circolano delle ipotesi curiose. Attenzione spoiler!

Durante la scena della 'rivolta' nell’ultimo episodio della seconda stagione, appare un membro della troupe sullo sfondo. Accade nel momento di massima tensione in cui i concorrenti sparano alle guardie per ribellarsi alle regole, provando così di mettere fine al gioco.

Per visualizzare bene l’errore, basta mettere play al settimo episodio esattamente al minutaggio 22:41, e sarà impossibile non notarlo: un cameramen vestito di nero che sta inquadrando la scena con una cinepresa. Dura pochissimi secondi, ma la figura dell'uomo non è passata inosservata ai fan.

Per alcuni utenti, tuttavia, non si tratterebbe di un errore ma di una scelta ragionata della regia. Sul web, infatti, circola l’idea che il cameraman, in realtà, sia un personaggio stesso della serie, mandato dal protagonista, il Front Man, per riprendere da vicino la rivolta dei concorrenti.