L’Ensemble Checco Bossi al Don Bosco di Cuneo per una bellissima serata di musica

“Indossati costumi colorati, brindiamo al periodo più festoso dell’anno: il Carnevale!”



È in arrivo a Cuneo “Note di-vino” opera e operetta in maschera dell’Ensemble Checco Bossi, coro lirico centallese. Appuntamento sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso la Sala della Comunità del cinema-teatro Don Bosco



La serata avrà inizio prendendo spunto da una composizione cameristica del Maestro italiano che più di tutti ha fatto della burla un tratto saliente della sua musica: Gioacchino Rossini. Lo scherzo e il travestimento condurranno gli spettatori nel mondo fantastico e surreale dell’opera “Flauto magico" del genio musicale di W. A. Mozart. I protagonisti calcheranno le scene di un accampamento zingaro, travestiti da gitani nel celebre “Vedi le fosche notturne spoglie” tratto dal Trovatore di G. Verdi.

Tolta la maschera sveleranno i segreti del cuore, con le più struggenti melodie tratte dalle operette, per concludere con alcuni gioielli della musica leggera italiana del passato, firmati dal Quartetto Cetra.



“Note di-vino” sarà l’ultimo appuntamento della collezione autunno-inverno del Cartellone di eventi “Spettacolare”, che anche in questa edizione ha confermato il suo successo con tanti appuntamenti ed una bellissima risposta da parte del pubblico.