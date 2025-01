Mercato meme coin ancora in calo ma Meme Index raccoglie 2 milioni di dollari

Secondo Coinmarketcap, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa dell’1% nelle ultime 24 ore. Una percentuale tutto sommato tollerabile, ma è nel settore meme coin che si registrano i cali più evidenti. Il market cap è calato in questo segmento del 3%, scendendo sotto i 100 miliardi. Ciò pare sia avvenuto a causa dell'uscita di posizione da parte delle balene. Il volume di scambio è sceso del 19%, un sintomo dell’inattività in questo momento di incertezza.

Sebbene il mercato tutto sia in trend ribassista, lo stesso non si può dire del progetto Meme Index, che invece sta facendo registrare numeri record con la raccolta di oltre 2 milioni di dollari in finanziamenti.

La reazione del mercato meme coin

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa a 3,3 trilioni di dollari, mentre la maggior parte delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum, continuano a registrare perdite giornaliere.

Tuttavia, sono le perdite tra le principali meme coin a essere particolarmente gravi. Meme coin popolari come Dogecoin e Shiba Inu hanno subito grandi cali nel grafico a 24 ore, facendo scendere la capitalizzazione di mercato delle meme coin.

DOGE è scambiato a 0,33 dollari e allo stesso tempo, Shiba Inu ha registrato una diminuzione di oltre il 3% nell’ultima settimana. Tutte le prime 10 meme coin per capitalizzazione di mercato hanno registrato liquidazioni significative. Sembra che il calo generale sia stato causato dall'uscita di posizione delle balene.

Secondo la piattaforma di analisi crittografica Spotonchain, una di queste balene ha depositato 210 miliardi di token Pepe, per un valore di circa 3,95 milioni di dollari, sull'exchange Kraken. Nel complesso, questa balena ha depositato 427 miliardi di PEPE su Kraken a un prezzo medio di 0,00001987 dollari (8,49 milioni di dollari) negli ultimi 2 giorni, lasciando 1 trilione di PEPE (18,5 milioni di dollari) con un profitto totale stimato di 2,15 milioni di dollari (+8,67%) da questa seconda operazione con PEPE.

Questa mossa potrebbe aver ulteriormente amplificato il sentimento ribassista. Pepe ha registrato perdite di oltre il 12% nel grafico a 7 giorni. Pepe è diventata la terza meme coin più grande cavalcando l'onda dell'hype sui social media e delle tendenze virali. Tuttavia, la recente vendita potrebbe significare che i grandi investitori stanno ricalibrando le loro posizioni. Analogamente, un'altra balena ha venduto 74,483 miliardi di token MOG per 177.736 USDC.

Mentre queste balene continuano a scaricare le loro posizioni, la conseguente pressione di vendita ha probabilmente avuto un effetto a cascata sui prezzi delle meme coin, contribuendo al calo generale del mercato.

Allo stesso tempo, un'altra balena ha acquistato meme coin per un valore di 18 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, inclusi WIF e POPCAT. Va notato che le meme coin sono sempre state volatili. Sebbene spesso attirino attenzione grazie alla loro cultura basata sui meme, i loro movimenti di prezzo sono notoriamente imprevedibili.

Man mano che la situazione si stabilizza, alcuni potrebbero vedere questa caduta come un'opportunità di acquisto, poiché i token potrebbero rimbalzare in seguito. E gli investitori non si stanno lasciando sfuggire l’opportunità di consolidare le proprie posizioni su ulteriori token, come MEMEX.

Il successo di Meme Index

In sole due settimane Meme Index ha superato i 2 milioni di dollari in finanziamenti, posizionandosi come la prima piattaforma indicizzata di meme coin. Offrendo esposizione a più panieri, permette agli investitori di partecipare in modo intelligente, rispettando la propria individuale tolleranza al rischio.

La situazione delle meme coin è attualmente volatile, ma grazie ai panieri diversificati è più semplice stabilire su quali token puntare. Attualmente, MEMEX ha un prezzo di 0,015043$, ma il prezzo continuerà ad aumentare nel corso della presale, quindi questo potrebbe essere il momento giusto per entrare nel progetto a un costo favorevole.

Come già sottolineato, Meme Index offre quattro indici distinti per diverse strategie, e si tratta dei seguenti panieri:

Titan Index: incentrato su meme coin di alta gamma come Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE). Questi token con capitalizzazione di mercato più elevata offrono stabilità con potenziale di crescita.

incentrato su meme coin di alta gamma come Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE). Questi token con capitalizzazione di mercato più elevata offrono stabilità con potenziale di crescita. Moonshot Index: mirato a meme coin emergenti con capitalizzazioni di mercato inferiori a 1 miliardo di dollari, è l’ideale per gli investitori in cerca di opportunità ad alta crescita.

mirato a meme coin emergenti con capitalizzazioni di mercato inferiori a 1 miliardo di dollari, è l’ideale per gli investitori in cerca di opportunità ad alta crescita. Midcap Index: si concentra su token con capitalizzazioni di mercato tra 50 e 250 milioni di dollari, offrendo ritorni di 4x–20x se raggiungono valutazioni di miliardi di dollari.

si concentra su token con capitalizzazioni di mercato tra 50 e 250 milioni di dollari, offrendo ritorni di 4x–20x se raggiungono valutazioni di miliardi di dollari. Meme Frenzy Index: progettato per i trader ad alto rischio, include token volatili e speculativi che possono produrre guadagni massicci se anche solo una moneta prende il volo.

I possessori di MEMEX possono avere voce in capitolo sulle modifiche di ognuno di questi panieri, votando per aggiungere o rimuovere token all'interno di essi. Ad esempio, se Pepe (PEPE) performa al di sotto delle aspettative, potrebbe essere sostituito da Fartcoin (FARTCOIN) o Pudgy Penguins (PENGU) in base ai voti della community.

Vai alla presale di Meme Index