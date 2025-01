A' Befana: un successo il concerto dell'Epifania a Saluzzo

Il pomeriggio del 6 Gennaio u.s. si è tenuto a Saluzzo, presso il Monastero della Stella, il Concerto dell'Epifania con sold out spettacolo a pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni. Organizzato in collaborazione con l’operatore saluzzese Bramafam Co - Creative Italian Experiences, il concerto, preceduto da “A’ merenna” a base di dolci tipici arrivati appositamente da Napoli, ha voluto essere un omaggio ai numerosi cittadini di Saluzzo e provincia che hanno origine, nonché un tributo a Napoli che, nel corrente anno, festeggia 2500 anni dalla sua fondazione.

Dopo la tradizionale merenda servita dal Tiffany Caffè di Saluzzo, a base di sfogliatelle, babà, zeppole e pastiere, sul palco del Monastero, con alle spalle la proiezione di una veduta del Golfo di Napoli al tramonto, si è esibito un trio d’eccezione: il Maestro e Direttore d’orchestra Gianni Pepe, raffinato pianista ed arrangiatore, che vanta collaborazioni con Edoardo Bennato, James Senese, oltre ad aver accompagnato Dee Dee Bridgewater e i New Yorker Voices durante le ultime edizioni del Ravello Jazz Festival.

Il Maestro Vincenzo Martire, sax travolgente ed avvolgente, che si è esibito alle spalle di artisti come Katia Ricciarelli e Kenny B. Emy Spadea, band leader, una delle più belle voci Soul del panorama nazionale, che, come una moderna Parthenope, ha dato voce alle mille anime di Napoli, alternando canzoni napoletane a canzoni del Soul Internazionale. Il concerto ha infatti voluto celebrare quel particolare connubio fra Soul Partenopeo e Soul Americano che è iniziato nei primi del ‘900, con la grande migrazione verso “A Merica”.

Il risultato finale è stato quello di un affascinante percorso musicale che ha attraversato secoli di tradizione, mescolando la grande eredità della canzone napoletana con sonorità più moderne, le note del soul e le intensità ritmiche del gospel, funky e r&b.