PNRR, Monica Ciaburro: "Il governo Meloni ha messo un importante tassello a favore dei piccoli Comuni"

“Il Governo Meloni ha messo in atto un’altra importante misura a favore dei piccoli Comuni”. Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro commenta il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 - pubblicato ieri, mercoledì 8 gennaio - in Gazzetta Ufficiale.

“Il decreto - spiega l’onorevole Ciaburro, sindaco di Argentera - stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR. Il provvedimento permetterà alle amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, di trasferire fino al 90per cento del costo dell’intervento rinviando i controlli principali alla fase di saldo finale”.

Sottolinea Monica Ciaburro: “Il meccanismo prevede la possibilità di ricevere un primo importo a titolo di anticipazione pari al 30per cento della somma assegnata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di trasferimento delle risorse. Dopo la verifica della regolarità formale della documentazione inoltrata vengono effettuati ulteriori trasferimenti intermedi, sino al raggiungimento del 90 per cento dell’assegnazione complessiva, prevedendo infine l’erogazione di un saldo finale pari al 10 per cento mancante dell’assegnazione”.

Si tratta di una misura di natura tecnica ma, come precisa l’onorevole Ciaburro: “dall’impatto squisitamente politico, poiché risolve le problematiche di liquidità di tante piccole amministrazioni che si trovano impossibilitate a portare avanti i lavori e gestire la mole di risorse, anche ed in particolare a titolo di anticipo, che il PNRR comporta. Una risposta importante certamente a favore dei territori e dei Comuni, che interviene dando seguito a esigenze che, da amministratore di un piccolo Comune come Argentera, ho avuto modo di rappresentare più volte.”