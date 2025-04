Marello lascia il consiglio comunale albese, la maggioranza: "Dispiaciuti, ma rispettiamo la sua decisione"

È di questa mattina la notizia delle dimissioni di Maurizio Marello dal consiglio comunale albese dove sedeva, dall'insediamento dell'amministrazione avvenuto lo scorso giugno, come consigliere e presidente dell'assemblea cittadina.

Strettamente personali le ragioni che avrebbero portato l'ex sindaco di Alba e già consigliere regionale a questa decisione. Dopo il sindaco, Alberto Gatto, ora interviene anche la maggioranza: "Prendiamo atto con rispetto delle dimissioni del consigliere Maurizio Marello - affermano -.

Questa mattina il presidente del Consiglio comunale, Maurizio Marello, ha comunicato alla maggioranza consiliare e al Sindaco Alberto Gatto la decisione di rassegnare le proprie dimissioni da consigliere comunale per motivi personali.

Come gruppo di maggioranza, vogliamo ringraziarlo profondamente per il lavoro svolto in questi mesi, a partire dalla sua disponibilità ad assumere il ruolo di Presidente del Consiglio e per la conduzione sempre equilibrata e competente dei lavori consiliari. La sua elezione all’unanimità, condivisa da maggioranza e opposizione, ha confermato quanto fosse la figura più adatta per questo ruolo.

Non possiamo nascondere il dispiacere per questa scelta, dettata da ragioni strettamente personali che rispettiamo pienamente. La stima nei confronti di Maurizio Marello, sia sul piano umano che politico, resta immutata. È una pietra fondante dell’attuale maggioranza che oggi è chiamata a governare la città, con lui abbiamo condiviso un tratto importante di cammino amministrativo, e continueremo a farlo anche al di fuori dei ruoli istituzionali, grazie alla sua disponibilità a collaborare per il bene della nostra città.

A Maurizio va il nostro sincero ringraziamento e il nostro augurio per il futuro".