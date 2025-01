Savigliano: terminato il cantiere, riapre via Alfieri

Nel fine settimana avverrà la rimozione definitiva del cantiere in via Alfieri a Savigliano e la riapertura della via.

Dopo una chiusura durata tre mesi per consentire il rifacimento del tetto e le facciate del condominio “Casa Cambiani” (all’angolo con via Cambiani), per il fine settimana dell’11 e 12 gennaio verrà definitivamente smantellato il cantiere e di conseguenza sarà ripristinata la viabilità.

Oltre alla viabilità, torneranno alla normalità gli orari della Ztl del centro storico.

Il varco della Ztl Settore “A” con accesso dal Molo sarà attivo:

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 12.45 alle 13.15 - scuole;

Dal lunedì al venerdì, dalle 15.45 alle 16.15 – scuole;

Il martedì ed il venerdì, dalle 07.45 alle 12:45 - in concomitanza con il mercato;

Giorni prefestivi, dalle 20 alle 24;

Giorni festivi, dalle 00.00 alle 24.

Il varco della Ztl Settore “B”, con accesso a Via Tapparelli da Piazza Molineri, tornerà ad essere attivo:

Giorni feriali, dalle 00:00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 24.

Giorni festivi, dalle 00:00 alle 24.