Alba, il 2025 della Fondazione "Mirafiore": si parte venerdì 17 con Danilo Iervolino

La Fondazione E. di Mirafiore di Serralunga d’Alba inaugura il nuovo anno del Laboratorio di Resistenza Permanente, diretto da Paola e Oscar Farinetti, con due appuntamenti legati al tema del #tempo, filo rosso di questa edizione, esplorato attraverso le prospettive dell’istruzione, dell’economia e del benessere. Anche in questo primo scorcio d’anno, la Fondazione conferma la sua missione di creare spazi di pensiero e dialogo su temi di grande attualità, stimolando la partecipazione e l’interesse di un pubblico sempre più ampio.

Venerdì 17 gennaio alle 19 il primo ospite sarà Danilo Iervolino, imprenditore visionario e protagonista del rinnovamento dell’università italiana. Fondatore dell’Università Telematica Pegaso e dal 2022 proprietario della squadra di calcio Salernitana e della casa editrice BFC Media, Iervolino ha rivoluzionato il settore della formazione online, portando l’innovazione in un campo spesso statico. Durante il suo intervento, affronterà il tema della scuola e dell’università italiana, condividendo la sua esperienza e interrogandosi sul ruolo delle istituzioni educative nel costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Non sarà solo un momento di analisi, ma anche una chiamata all’azione per ripensare il ruolo dell’istruzione come motore di cambiamento sociale e culturale. Sarà un’occasione per riflettere su come le istituzioni educative possono rispondere alle sfide del presente, costruendo un sapere che sia realmente al servizio delle persone e della comunità.

ll giorno successivo, sabato 18 gennaio alle 18.30 sarà la volta di Stefano Bartolini, Professore di Economia Politica all’Università di Siena e voce autorevole nel dibattito internazionale su economia e felicità. Con la sua lectio magistralis, Bartolini esplorerà il rapporto tra prosperità economica e benessere personale e collettivo, analizzando i limiti del modello economico attuale e offrendo spunti per un futuro più sostenibile. Un incontro che unisce rigore scientifico e riflessione umanistica, affrontando temi cruciali come il tempo, le relazioni e l’ambiente. Durante l’incontro, Bartolini guiderà il pubblico in una riflessione profonda sul complesso legame tra crescita economica e felicità, affrontando una delle questioni più urgenti e affascinanti del nostro tempo: è possibile conciliare la prosperità economica con la sostenibilità dell’ambiente, delle relazioni, del tempo libero e della felicità? La crescita economica ci ha liberato dalla povertà di massa, permettendo l’accesso ai beni di consumo, all’istruzione, alla sanità ma ha anche prodotto pervasivi effetti negativi come crisi ecologiche sempre più gravi e un impoverimento delle relazioni sociali ed interpersonali, sfociato negli ultimi decenni in solitudine di massa. Inoltre, non abbiamo tempo: viviamo di corsa in mezzo ad individui frettolosi come e più di noi. Infine, l’impatto della crescita economica sul benessere delle persone è stato deludente. L’autore esplorerà gli effetti della crescita sulla qualità della vita, mettendo in evidenza non solo i progressi ottenuti, ma anche le contraddizioni. Figura di riferimento nel panorama internazionale, Bartolini ha collaborato con organizzazioni come l’OCSE e la Banca Mondiale ed è stato protagonista di convegni globali. Le sue ricerche, che da anni influenzano il dibattito sull’economia e il benessere, lo rendono la voce ideale per inaugurare il nuovo ciclo del Laboratorio di Resistenza Permanente.

I prossimi appuntamenti

Venerdì 24 gennaio 2025 – h. 19

Maurizio Ferraris, docente universitario

Cercare l’alba dentro all’imbrunire: tempo, vita, storia

Sabato 25 gennaio 2025 – h. 18:30

Giovanni Toti, politico

Confesso: ho governato

Venerdì 31 gennaio 2025 – h. 19

Angela Frenda, giornalista

Una torta per dirti addio



Sabato 1° febbraio 2025 – h. 18.30

Francesco Costa, giornalista e vicedirettore de Il Post

Dove andranno gli Stati Uniti

Sabato 8 febbraio 2025 – h. 18.30

Serena Bortone, giornalista e conduttrice televisiva

A te vicino così dolce

Sabato 15 febbraio 2025 – h. 18.30

Francesco Guccini, cantautore

In dialogo con Carlo Petrini

Giovedì 20 febbraio 2025 – h. 19

Vincenzo Schettini, fisico

Venerdì 21 febbraio 2025 – h. 19

Simonetta Di Pippo, astrofisica

The dark side of the mood – Space economy

Venerdì 28 febbraio 2025 – h. 19

Sarah Malnerich e Francesca Fiore (Mammadimerda), blogger

Le pari opportunità si costruiscono a scuola

Venerdì 7 marzo 2025 – h. 19

Donatella Di Pietrantonio, scrittrice

L’età fragile

Sabato 15 marzo 2025 – h. 18:30

Manuel Agnelli, cantautore

Mistero

Venerdì 21 marzo 2025 – h. 19

Marianna Aprile, giornalista

Venerdì 28 marzo 2025 – h.19

Marco Cappato, attivista

Democrazia: roba d’altri tempi?

Venerdì 4 aprile 2025 – h.19

Carlo Massarini, giornalista

La musica che gira intorno

Venerdì 25 aprile 2025 – h. 10

Celebriamo la Resistenza