"Vicini e grati agli uomini e le donne in divisa": Sacchetto (FdI) e l'ordine del giorno in Consiglio regionale

In questi giorni il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte ha depositato un Ordine del giorno avente ad oggetto: vicinanza e sostegno alle Forze dell’Ordine. “Ogni giorno, comprese le recenti festività natalizie – sottolinea il Consigliere Claudio Sacchetto, cofirmatario dell’Odg - gli agenti e i militari impegnati sul territorio garantiscono la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e il rispetto della legalità e ricevono segni concreti di gratitudine dai cittadini, per questo riteniamo utile un documento politico che certifichi anche il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte”.

Molti recenti provvedimenti legislativi, attuati a livello nazionale, vanno nella direzione di rafforzare le tutele per le donne e gli uomini in divisa che garantiscono la sicurezza.

Le Forze dell’Ordine subiscono aggressioni quotidiane nell’assolvimento del proprio dovere, come nel caso degli insulti rivolti dai gruppi di stranieri a Capodanno a Milano, o che mettono a rischio la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini, come recentemente accaduto a Rimini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo recente discorso di fine anno ha affermato: "Siamo grati alle Forze dell'Ordine, presidio della libertà dei cittadini, per il contributo decisivo che recano alla cornice di sicurezza in cui vive il nostro Paese".

Nel dispositivo si rinnova, da parte del Consiglio Regionale, il sostegno ed un formale sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il loro impegno quotidiano e si dispone l’invio del documento alle rispettive articolazioni istituzionali presenti sul territorio regionale come segno tangibile di vicinanza e solidarietà.