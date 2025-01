Nidi in famiglia, dal Comune di Cuneo contributi per l'apertura

Fondi ad hoc per sostenere l’apertura di nuovi “nidi in famiglia”, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa della città e ampliare il numero di bambini che possono accedere alle strutture per l’infanzia e ai servizi rivolti alla fascia 0-3. Il Comune di Cuneo rilancia l’iniziativa, mettendo a disposizione nuovi fondi, per incentivare la nascita di nuove strutture e supportarne la qualificazione, vista la fondamentale importanza che queste attività rivestono.

I “nidi in famiglia” (tagesmutter) accolgono bambine e bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e svolgono il loro servizio all’interno di un’abitazione privata. Per partecipare al bando è necessario possedere il titolo di studio, le caratteristiche tecnico-strutturali, di dimensionamento, personale impiegato, capacità ricettiva e permanenza previste dalla normativa regionale e nazionale in materia di “nidi in famiglia”. Il Comune erogherà un contributo una tantum per l’avvio, sino ad un massimo di 7mila euro, a copertura di spese come lavori di adeguamento della struttura e manutenzione ordinaria e straordinaria, allestimenti, arredi e attrezzature, pareri tecnici, consulenze e perizie, materiale ludico, formazione su sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, primo soccorso, o per la comunicazione e promozione.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno garantire almeno cinque anni di funzionamento del loro “nido in famiglia”, che deve essere situato sul territorio comunale e riservare in via prioritaria i posti a minori residenti nel comune di Cuneo. Chi fosse interessato deve presentare richiesta di contributo compilando l’apposito form pubblicato sul sito dell’ente, sezione “Concorsi e Istanze online” – “Nidi in famiglia” al link Comune di Cuneo - Portale dei servizi , effettuando l’accesso tramite SPID o CIE, utilizzando le credenziali del titolare del servizio.

L’avviso integrale è consultabile e scaricabile al link: Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Nidi in famiglia .