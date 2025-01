Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”; Ospiti Fabrizio Costantino, Greta Catania, Ilaria Battistoni, Chiara “Kiki” Ghibaudo, e Bibiana Guzin

Da sinistra in alto Greta Catania (ph. Pecchenino), Fabrizio Costantino, Ilaria Battistoni, Bibiana Guzin e Chiara Ghibaudo

Prima puntata del 2025 per “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Dopo la pausa natalizia, il programma condotto dal giornalista Matteo La Viola torna questa sera alle ore 21 con una puntata ricca di ospiti, a cominciare dalla presenza in studio della centrale della Bam Mondovì Greta Catania.

I collegamenti saranno quattro e vedranno come protagoniste la palleggiatrice del Bisonte Firenze Ilaria Battistoni e la collega di reparto del Nuvolì Altafratte Padova Chiara “Kiki” Ghibaudo; Doppio collegamento con Messina, prossimo avversario del Mondovì. Dalla Città dello Stretto, infatti, ci saranno il presidente dell’Akademia Sant’Anna Messina Fabrizio Costantino e la giovane centrale Bibiana Guzin.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste con Jennifer Boldini (Uyba B.A.), Margarita Martinez (Honda Olivero Cuneo), Sofia D’Odorico (Wash. Pinerolo), Silvia Bussoli (Wash. Pinerolo), Sofia Rebora (Futura B.A.), Alessandro Beltrami (Futura), Fatim Kone (Futura) e Claudio Basso (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.