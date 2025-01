Caso Stormy Daniels, Trump resta colpevole ma non andrà in carcere

(Adnkronos) - Donald Trump resta colpevole, ma non avrà nessuna condanna nel caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016. E' quanto ha stabilito il giudice Juan Merchan confermando il verdetto di colpevolezza nel processo di New York ed emettendo una sentenza di "rilascio incondizionato", formula in base alla quale non viene imposta nessuna pena, per tutti i 34 capi di imputazione. Il presidente eletto eviterà quindi multe e carcerazione.

Nel suo intervento, il giudice Merchan ha detto che ta i poteri della presidenza degli Stati Uniti "non c'è il potere di cancellare il verdetto di una giuria" e "mai prima di adesso questa corte ha dovuto affrontare una caso così unico e straordinario". "Per quanto le considerevoli e in effetti straordinarie protezioni garantire al capo del potere esecutivo siano un fattore che supera tutti gli altri - ha detto riferendosi ai poteri presidenziali - questi non riducono la gravità del crimine o giustificano il fatto che siano stati commessi".

E' stata una caccia alle streghe politica, con l'obiettivo di danneggiare la mia reputazione", ha detto Trump intervenendo, da remoto, nell'aula di New York prima della lettura della sua sentenza di condanna. "La verità è che sono totalmente innocente, non ho fatto nulla di sbagliato", ha aggiunto il presidente eletto, collegando la sua netta vittoria elettorale di novembre a quella che definisce la persecuzione da parte della magistratura. "Hanno visto il vostro processo e hanno capito", ha detto riferendosi agli elettori.