Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia di Monteu Roero: dove crescere nella bellezza

La Scuola Primaria di Monteu Roero fa parte dell’Istituto Comprensivo di Canale e si trova sulla piazza centrale del paese, in piazza Roma 5, affacciata sullo splendido spettacolo delle Rocche del Roero.

La scuola è formata da 8 aule: una per ogni classe, una per i lavori di gruppo in cui è disponibile uno spazio con una Lavagna Interattiva Multimediale (Active Floor), un’aula computer e infine un’aula dedicata al disegno e alle attività manuali. Accoglie in questo anno scolastico 58 alunni.

Il “tempo scuola” va dalle 8.10 alle 12.40, dal lunedì al venerdì, con i rientri di martedì e giovedì fino alle 15.45 con il servizio mensa e cucina in loco. È attivo il servizio pre-scuola dalle 7.30 e il servizio Cam fino alle 18.

Nei locali sottostanti si trovano la mensa e la palestra e i locali della coloratissima Scuola dell’Infanzia, frequentata da 16 bambine e bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni.

La portavoce delle insegnanti Wilma Berbotto ha lo sguardo ricco di entusiasmo e passione: “La nostra scuola è piccola, ma noi siamo orgogliose di accogliere i nostri bambini in un luogo così bello. Cerchiamo di trasmettere questo concetto ai nostri bambini attraverso tante attività, anche outdoor, approfittando del nostro castello, dei vicini boschi e della collaborazione con il Comune e con le associazioni BelMonteu e AMAR, con cui interagiamo spesso.

Negli scorsi anni abbiamo imparato a conoscere le tradizioni del nostro territorio, come la cura dei bachi da seta che si faceva un tempo e nel periodo primaverile proponiamo la “pittura all’aperto”: con tavolozze e colori i nostri alunni danno spazio alla loro fantasia e ci meravigliano sempre. Peraltro non trascuriamo le innovazioni tecnologiche, siamo attrezzati di tutto il necessario per stare al passo con i tempi, senza esagerare però: insegniamo ai nostri alunni che occorre saper “pensare” con un po’ di buona filosofia, altrimenti saranno gli altri a pensare per noi …”

Il sindaco Paolo Rosso ha l’ufficio a pochi passi dalle aule, nello stesso edificio. L’amministrazione comunale è sempre è molto vicina alla scuola e non solo per gli spazi condivisi: “A Monteu Roero offriamo un “tempo” scolastico veramente a misura della famiglia offriamo il pre-scuola gratuito dalle 7.30 del mattino e andiamo fino alle 18, da lunedì a venerdì, con il dopo scuola, gestito da un’associazione locale. La mensa, con cucina in loco, è a disposizione tutti i giorni, anche in quelli dove non c’è il rientro scolastico e con due autobus garantiamo il trasporto nel comune fino ai confini con Canale e Ceresole, a differenti orari.

Ci teniamo davvero tanto ai nostri alunni e riteniamo di avere una struttura, sia per la Scuola dell’Infanzia, sia per la Scuola Primaria di qualità eccellente, in un luogo di per sé splendido, come il nostro paese, immerso nella natura delle Rocche e ancora a misura di bambino”.

Se si chiede alla maestra Wilma perché si dovrebbe iscrivere il/la proprio/a figliolo/a alla scuola di Monteu Roero non ha esitazioni: “Perché la nostra realtà è un valore aggiunto, perfettamente integrata in questo paese, che si è sempre dimostrato accogliente, anche con chi ci sceglie. In molte occasioni facciamo la differenza, non solo perché siamo un team di maestre molto affiatate. Abbiamo l’entusiasmo di metterci in gioco, sapendo che dai bambini c’è sempre da imparare e spesso andiamo aldilà, inventando nuovi modi di fare didattica propositiva, utile alla crescita e alla formazione dei piccoli. Da noi le sorprese son sempre in divenire!”

A pochi passi dalla scuola primaria c’è la Scuola dell’Infanzia, “raccontata” in breve da due delle maestre, Adriana Serra e Marta Battaglio: “Il nostro progetto educativo permette ai bambini di confrontarsi fra pari e con gli adulti di riferimento, di conquistare una propria autonomia personale e di sviluppare alcune competenze. L’orario va dalle 8.30 alle 16.30 con servizio di pre-scuola dalle 7.30.

Ogni anno vengono proposti alle famiglie dei progetti che vanno dalla lingua inglese, a progetti legati all’attività motoria, e dei laboratori speciali, come lo yoga per bambini o di alfabetizzazione secondo il metodo Montessori”.

E tutto intorno lo splendido spettacolo delle Rocche del Roero.

Il video dell'intervista alla maestra Wilma Berbotto QUI SOTTO: