On line il nuovo sito del Tenda: rivestimento tunnel al 90%, impianti quasi al palo

E' https://www.tunneltenda.it/on line il nuovo sito del Tunnel di Tenda, quello in costruzione e che, come comunicato dal Consorzio Edilmaco, che sta eseguendo i lavori, sarà consegnato per il prossimo mese di settembre.

Il nuovo sito, con aggiornamenti puntuali e una nuova veste grafica di più facile consultazione, era stato promesso in sede di ultima Conferenza Intergovernativa. Nel cantiere saranno posizionate due telecamere per riprendere i lavori di allestimento del ponte.

Il 3 maggio verrà installato, dentro il Municipio di Limone Piemonte, un infopoint con mappe interattive per seguire i lavori.

Sul nuovo sito, alla voce Stato dei lavori, ci sono diverse sotto sezioni corredate dalla spiegazione dei lavori, dalla percentuale di avanzamento. Il tutto, accompagnato da alcune immagini:

-RIVESTIMENTO GALLERIA: lo stato di avanzamento definitivo è al 90%

-DEVIAZIONE IMBOCCHI GALLERIA: scavo al 20% e rivestimento al 3%

-PONTE DI SCAVALCO: Avanzamento produzione struttura metallica 100%; Avanzamento realizzazione spalle ponte 81%; Avanzamento assemblaggio e realizzazione impalcato 0%

-IMPIANTI GALLERIA: avanzamento produzione impianti tecnologici 13%; l'installazione è all'1%

La sintesi evidenzia come siano ancora tantissime le cose da fare, soprattutto per quanto riguarda gli impianti e i lavori per la deviazione degli imbocchi in galleria. Praticamente terminato il tunnel. Il ponte, terminato nella sua costruzione, deve ancora essere assemblato.

Questo nuovo sito e le telecamere che verranno installate nel cantiere, permetteranno finalmente di poter apprezzare l'avanzamento reale dei lavori sul quale, da anni, il territorio chiedeva chiarezza e, soprattutto, verità.