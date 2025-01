Fossano: la scrittrice Marta Aidala nella città degli Acaja mercoledì 22 gennaio

Marta Aidala, giovane scrittrice torinese, è stata una delle “sorprese” editoriali dell’anno appena terminato: con La strangera, il suo romanzo d’esordio, ha incantato i lettori raccontando il suo amore per la montagna e per i luoghi nei quali sogna di tornare e di fermarsi per sempre.

Invitata dalla libreria Le Nuvole e dal CAI di Fossano, in collaborazione con la casa editrice Guanda, che ha curato la pubblicazione del libro, Marta Aidala sarà nella città degli Acaja mercoledì 22 gennaio, alle ore 18, presso la sede CAI di via Falletti, 28, per incontrare i lettori e presentare il suo libro, presso la sede CAI di via Falletti, 28.

L’autrice, nata a Torino nel 1996, diplomata alla prestigiosa Scuola Holden nel 2023, attualmente lavora in una libreria e si dedica alla scrittura.

“Prendere la propria vita e andare - per capire se stessa, trovare un futuro, non scendere più ma restare. Sono questi i motivi per cui, una mattina di maggio, Beatrice lascia Torino per trasferirsi tra le montagne. Quelle montagne che, ne è certa, sono donne anche se spesso recano nomi maschili. Donne come lei, che appena arrivata al rifugio del Barba, un uomo burbero dal passato misterioso, si sente respinta, in quanto “fumna e strangera”. Marta Aidala ha il coraggio di una voce limpida che lascia parlare i gesti e gli accadimenti, i rumori del bosco, gli odori, la luce di un cielo alto sopra le cime. E sa raccontare nei dettagli più concreti una nuova epica, quella di una ragazza che va dietro alla propria libertà nonostante le esitazioni e le paure, una ragazza che cerca se stessa nei sentieri e tra gli uomini di montagna, in un mondo che sente suo anche se le vecchie tradizioni la guardano con diffidenza”.