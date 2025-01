Il corso per parlare in pubblico scelto da oltre 2.000 persone: perché funziona davvero?

Non si tratta solo di timidezza o insicurezza, ma di una vera e propria difficoltà che può paralizzare anche i professionisti più preparati. Eppure, saper comunicare davanti a un gruppo è una competenza fondamentale, sia nel mondo del lavoro che nella vita sociale.

Secondo recenti studi descritti da MondoSanità, la paura di parlare in pubblico, spesso definita glossofobia, è una delle ansie sociali più diffuse e colpisce circa il 75% della popolazione (1 persona su 4) in tutto il mondo, rendendola una delle fobie più comuni.

Non è raro sentirsi sopraffatti dall’idea di presentare un progetto, intervenire in una riunione o, semplicemente, esprimere un’idea davanti a una platea.

Il cuore batte all’impazzata, le mani sudano e le parole sembrano svanire nel nulla.

È una situazione che milioni di persone vivono ogni giorno, ma che spesso non viene affrontata nel modo giusto.

La buona notizia è che superare questa paura è possibile, ma per farlo è necessario scegliere il giusto percorso.

In questo articolo vedrai le difficoltà più comuni legate al parlare in pubblico, le ragioni per cui molte soluzioni si rivelano inefficaci e, soprattutto, cosa rende un corso davvero capace di fare la differenza.

Perché parlare in pubblico è difficile?

Parlare in pubblico non è solo una questione di tecnica: per molti, è un ostacolo emotivo e psicologico.

L'idea di trovarsi davanti a un gruppo di persone, con tutte le attenzioni puntate su di sé, può generare un’ansia intensa che prende il sopravvento.

Ma perché succede questo? Le difficoltà legate al parlare in pubblico hanno radici profonde e diverse spiegazioni.

Innanzitutto, c’è il fattore biologico. Il nostro cervello è programmato per percepire l’attenzione collettiva come una potenziale minaccia. Di fronte a una platea, si attivano le stesse reazioni che i nostri antenati provavano quando erano osservati da un predatore: il cuore accelera, i muscoli si irrigidiscono, la mente si annebbia.

Questa risposta naturale allo stress, chiamata "fight or flight" (lotta o fuga), ci fa sentire vulnerabili e incapaci di agire con lucidità.

A questo si aggiunge il peso delle aspettative sociali.

Quando parliamo in pubblico, non temiamo solo di sbagliare, ma di essere giudicati. Il timore di fare una brutta figura, dimenticare qualcosa o sembrare impreparati aumenta la pressione, alimentando un circolo vizioso di ansia e insicurezza.

Infine, c’è la mancanza di preparazione pratica.

Molti di noi non hanno mai ricevuto una vera formazione su come gestire un discorso in pubblico. Al contrario, spesso ci troviamo a improvvisare, senza strumenti o strategie per affrontare la situazione. Questo rende ogni esperienza più stressante della precedente, consolidando la convinzione di non essere “portati” per parlare in pubblico.

Nella realtà, parlare in pubblico non è un talento innato, ma una competenza che si può apprendere.

Tuttavia, per superare queste difficoltà, è necessario affrontarle con un metodo efficace e mirato, che non si limiti a fornire teorie astruse, ma che piuttosto insegni come gestire l’ansia e costruire fiducia in sé stessi.

Corsi per parlare in pubblico: 3 motivi per cui non funzionano

La glossofobia è un problema così diffuso che non sorprende il gran numero di corsi per parlare in pubblico disponibili sul mercato.

Molti di questi corsi però non riescono a risolvere davvero il problema, anzi, per alcuni partecipanti, possono rivelarsi un’esperienza frustrante che alimenta ulteriormente la sensazione di insicurezza.

Ma perché molti corsi di public speaking falliscono?

Ecco i tre motivi principali.

Motivo 1: hanno un approccio troppo teorico

Un errore comune è quello di concentrarsi eccessivamente su nozioni teoriche o accademiche.

Si parla di comunicazione verbale, linguaggio del corpo, psicologia dell’audience, ma spesso manca ciò che serve di più: la pratica.

Sapere come funziona la comunicazione a livello teorico è interessante certo, ma non aiuta a gestire la paura e a sentirsi sicuri quando si deve salire su un palco.

I corsi che non includono esercitazioni pratiche lasciano i partecipanti con molte informazioni ma poche soluzioni concrete.

Motivo 2: hanno il focus sulle tecniche motivazionali

“Credi in te stesso!”, “Pensa positivo!”: quante volte hai sentito frasi del genere?

Certo, lavorare sulla fiducia in sé stessi è importante, ma non basta per superare la paura di parlare in pubblico.

Molti corsi si limitano a offrire motivazione temporanea, senza fornire strumenti pratici per affrontare l’ansia. Il risultato? Dopo qualche giorno l’entusiasmo svanisce, e la paura di parlare in pubblico rimane se possibile più forte di prima.

Motivo 3: hanno le aule sovraffollate

Partecipare a un corso con decine, se non centinaia, di persone può sembrare conveniente, ma spesso si rivela inefficace.

In aule così grandi, l'istruttore non può dedicare attenzione personalizzata a ciascun partecipante.

Chi ha difficoltà specifiche, come la gestione dell’ansia o il controllo della voce, rischia di non essere seguito adeguatamente. Senza un percorso personalizzato, molte persone escono dal corso senza aver affrontato davvero le proprie paure.

Molti corsi promettono di risolvere la paura di parlare in pubblico, ma non affrontano il problema alla radice.

Un approccio efficace richiede esercitazioni pratiche, attenzione personalizzata e un metodo che vada oltre le motivazioni superficiali: è solo combinando questi elementi che un corso può davvero aiutarti a superare la paura di parlare in pubblico una volta per tutte.

4 elementi che rendono un corso di public speaking efficace

Non tutti i corsi di public speaking sono uguali, e questo è un punto cruciale per chi cerca una soluzione reale e duratura.

Un corso efficace non si limita a fornire nozioni o a motivare temporaneamente, ma lavora su competenze pratiche e strumenti che aiutano il partecipante a superare le proprie difficoltà e a sviluppare una comunicazione sicura. Ma quali caratteristiche deve avere un buon corso per parlare in pubblico? Vediamole.

Deve seguire un approccio pratico e concreto

La teoria è utile, ma da sola non basta.

Un corso efficace deve mettere i partecipanti nelle condizioni di affrontare e gestire situazioni reali. Attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni, chi partecipa può imparare a gestire l’ansia, usare la voce in modo efficace e comunicare con sicurezza davanti a un pubblico. L’obiettivo è acquisire strumenti che possano essere applicati immediatamente.

Deve accettare un numero ristretto di partecipanti

Parlare in pubblico è una sfida personale.

Per questo è essenziale che un corso offra la possibilità di essere seguiti individualmente, con un formatore che possa concentrarsi sulle esigenze di ciascun partecipante. Corsi con classi troppo numerose raramente riescono a fornire questa attenzione, mentre quelli limitati a piccoli gruppi permettono di lavorare in modo più specifico ed efficace.

Deve proporre un supporto continuo nel tempo

Il percorso non si conclude quando finisce il corso.

Per consolidare i progressi e continuare a migliorare, è importante avere accesso a materiali di supporto come dei webinar e, idealmente, consulenze personalizzate. Questo tipo di accompagnamento garantisce che i risultati ottenuti durante il corso non siano temporanei, ma si trasformino in competenze durature.

Deve basarsi su un metodo testato e adattabile

Ogni persona è diversa e porta con sé un bagaglio unico di esperienze, difficoltà e obiettivi.

Un corso efficace deve basarsi su un metodo collaudato, ma al tempo stesso essere abbastanza flessibile da adattarsi alle esigenze specifiche di chi partecipa. Solo così potrai ottenere risultati concreti e personalizzati.

Public Speaking Top: il corso che ha cambiato la vita di oltre 2.000 persone

Quando si parla di corsi efficaci per superare la paura di parlare in pubblico, Public Speaking Top è diventato un punto di riferimento per professionisti, studenti e imprenditori.

Ideato e condotto da Massimiliano Cavallo, esperto di comunicazione e autore di 3 libri tra cui il più famoso “Parlare in pubblico senza paura”, questo corso si distingue per il suo approccio pratico e personalizzato che punta dritto al cuore del problema: aiutare le persone a liberarsi per sempre dall’ansia di parlare davanti a una platea.

Il successo di Public Speaking Top si basa su una combinazione di fattori che rispondono alle reali esigenze di chi vuole migliorare le proprie capacità comunicative.

Innanzitutto parliamo di un metodo pratico e collaudato: Massimiliano Cavallo ha sviluppato un percorso basato su anni di esperienza, lavorando con persone di ogni livello, dai principianti ai professionisti più navigati come i giornalisti.

Durante il corso, i partecipanti affrontano esercitazioni pratiche pensate per gestire l’ansia, migliorare il linguaggio del corpo e affinare l’uso della voce. Ogni attività è progettata per essere replicabile nella vita reale, consentendo ai corsisti di applicare subito quanto appreso.

Uno degli aspetti più apprezzati di Public Speaking Top è l’atmosfera che si crea in aula.

Con un massimo di 15 partecipanti per corso, ogni persona riceve l’attenzione necessaria per lavorare sulle proprie difficoltà specifiche. Questo approccio garantisce un percorso personalizzato che tiene conto delle paure, degli obiettivi e delle caratteristiche individuali.

Public Speaking Top non si limita all’esperienza in aula. Dopo il corso, i partecipanti continuano a ricevere supporto attraverso webinar, materiali di approfondimento e consulenze personalizzate. Questo approccio continuativo è fondamentale per consolidare le competenze acquisite e mantenere alta la motivazione.

Ad oggi sono oltre 2.000 le persone che hanno frequentato Public Speaking Top, e molte di loro raccontano di come il corso abbia trasformato il loro modo di comunicare.

Professionisti che temevano il palco oggi parlano con naturalezza e carisma. Studenti che evitavano le presentazioni sono ora in grado di affrontare discorsi importanti senza paura.

Cerchi ancora corsi di public speaking? Guarda da qui il programma di Public Speaking Top e leggi le oltre 450 testimonianze dei corsisti soddisfatti.