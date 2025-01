Alba, il nuovo corso dell'Ente Fiera mette d'accordo maggioranza e opposizione: "Figure di valore e di esperienza"

L’annuncio delle nuove nomine dell’Ente Fiera di Alba, comunicato dal sindaco Alberto Gatto, ha trovato un consenso trasversale all’interno del Consiglio comunale. Le designazioni di Axel Iberti come presidente, affiancato da Giovanni Saglietti e Valeria Pelle come consiglieri, rappresentano un punto di svolta per il futuro dell’Ente, considerato strategico per la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

“Con questa scelta abbiamo voluto puntare sulla competenza e sulla visione”, ha dichiarato il sindaco Alberto Gatto. “Axel Iberti, con il suo profilo manageriale e culturale, saprà guidare l’Ente verso una crescita che coniughi innovazione, sostenibilità e tradizione. Giovanni Saglietti e Valeria Pelle, grazie alle loro esperienze professionali e al loro impegno per la città, contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi”.

Le nuove nomine segnano la fine di un ciclo caratterizzato da successi straordinari sotto la guida della presidente uscente Liliana Allena e del Consiglio direttivo. “Un ringraziamento speciale va a Liliana Allena, al direttore Stefano Mosca e a tutti coloro che, negli anni, hanno reso possibile la trasformazione dell’Ente Fiera in un riferimento nazionale e internazionale”, ha aggiunto il sindaco.

Anche la minoranza ha espresso apprezzamento per il nuovo corso. Il consigliere Emanuele Bolla, già assessore al Turismo, ha sottolineato il valore della squadra individuata dall’Amministrazione: “Le scelte compiute dimostrano il coraggio di guardare al futuro con ambizione. Axel Iberti, con le sue competenze manageriali e culturali, potrà rappresentare al meglio Alba nel mondo, promuovendo le sue eccellenze e consolidando il prestigio della città. Valeria Pelle e Giovanni Saglietti, con la loro dedizione e il loro bagaglio di esperienze, garantiranno un contributo essenziale per la gestione dell’Ente e la valorizzazione delle sue attività”.

Dalla maggioranza, pieno sostegno alle nomine del sindaco. “Le scelte compiute dimostrano un approccio lungimirante. Axel Iberti, Valeria Pelle e Giovanni Saglietti rappresentano un mix di competenze, esperienza e innovazione, perfettamente in linea con le sfide che l’Ente Fiera dovrà affrontare”, hanno commentato i capigruppo, sottolineando l’importanza di una visione condivisa per il futuro. “Questa squadra avrà il compito di consolidare la centralità di eventi come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Vinum, con un focus su sostenibilità e inclusività”.

Il nuovo Consiglio dell’Ente avrà il compito di affrontare sfide cruciali, dalla sostenibilità ambientale alla promozione internazionale di eventi iconici. Tra i principali obiettivi, ha sottolineato il sindaco Gatto, ci sarà quello di rendere la Fiera sempre più inclusiva, sostenibile e capace di generare un benessere diffuso per la città e il territorio.