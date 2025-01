Ceva: al via la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata e del calendario 2025

L’Amministrazione Comunale di Ceva rende noto che, anche per il 2025, avverrà la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata e del calendario delle raccolte per le utenze del Comune di Ceva.

Le consegne, che avverranno in piazza Don Bado (interno ex Ilsa), saranno calendarizzate come segue:

- lunedì 13 gennaio dalle 9 alle 16: cognomi dalla A alla D;

- martedì 14 gennaio dalle 9 alle 16: cognomi dalla E alla N;

- mercoledì 15 gennaio dalle 9 alle 16: cognomi dalla O alla Z;

- giovedì 16 dalle 9 alle 16: tutte le utenze;

- sabato 18 gennaio dalle 9 alle 16: tutte le utenze;

- mercoledì 22 gennaio dalle 12 alle 18: tutte le utenze.

Per il ritiro è sufficiente indicare nome e cognome dell’intestatario della bolletta rifiuti, mentre per le utenze trasferitesi nell’ultimo anno è consigliato portare copia della TARI o dell’avvenuta registrazione.

Si ricorda inoltre che lunedì 27 gennaio è prevista la raccolta degli oli vegetali esausti per l’anno 2025.

Per ogni ulteriore informazione contattare i numeri: 800.300.524 (dal lunedì al venerdì ore 9.30/16.30 e il sabato ore 9.30/14.30) – 0174/554765.