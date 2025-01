Volley A2/F - Per il Puma c'è un'altra montagna da scalare! La Bam Mondovì oggi (ore 16) affronta in trasferta l'Akademia Messina

Il Palarescifina di Messina, questo pomeriggio alle ore 16, sarà il teatro della sfida tra le padrone di casa dell'Akademia Sant'Anna e la Bam Mondovì, gara valida per la sesta giornata di ritorno della regular season di A2. Un impegno tra i più proibitivi per le pumine, alle prese con una situazione di classifica che definire complicata è alquanto riduttivo.

La squadra di coach Claudio Basso, ultima con soli 5 punti in classifica quando mancano quattro partite ancora da giocare in questa prima fase di campionato, ha di fatto un piede in serie B1 e solo un repentino e drastico cambio di rotta potrebbe evitare uno spiacevole epilogo. In un mercato di riparazione "povero" di opportunità, tuttavia, la società sta cercando di rinforzare l'organico, anche se questi sforzi potrebbero risultare tardivi.

La prossima settimana, come già annunciato nei giorni scorsi, dovrebbe giungere a Mondovì la schiacciatrice canadese Melissa Langegger. Una freccia in più per coach Basso, che dovrà comunque cambiare qualcosa nel sestetto che scenderà in campo, visto che potranno giocare in contemporanea solo due giocatrici straniere. Le operazioni burocratiche per garantire il tesseramento della giocatrice canadese proseguono spedite, e l'attesa per l'ufficialità dell'acquisto è dovuta semplicemente ai tempi tecnici richiesti per la consegna del visto e il conseguente tesseramento.

Nell'attesa dell'arrivo della nuova schiacciatrice, le pumine oggi dovranno tentare l'impresa contro una squadra tra le più attrezzate del campionato e reduce dal passo falso in casa del Macerata (3-1). Facile attendersi una squadra arrabbiata e vogliosa di riprendere subito il proprio cammino. L'Akademia ha rinforzato l'asse laterale con l'arrivo di due schiacciatrici di indubbio valore come la bulgara Ani Bozdeva e la statunitense Mychael Vernon. Operazioni dispendiose per rendere ancora più credibili e concrete le ambizioni di promozione della squadra del presidente Fabrizio Costantino.

All'andata la compagine siciliana si è imposta per 3-1, in un match non privo di difficoltà. Ex di turno la centrale Greta Catania. Anche a Messina ci sarà la presenza degli Ultras Puma, che nonostante la classifica e la distanza, continuano a sostenere le rossoblù. E' tornata disponibile Livia Tresoldi, che ha superato un piccolo problema di salute che l'aveva bloccata alla vigilia del match contro il San Giovanni in Marignano.

Arbitri designati per l'incontro sono Christian Palumbo (Cosenza) e Gabriella Notaro. Come di consueto sarà possibile seguire il match in diretta streaming gratuita sul sito internet Volleyball World TV. Al Palarescifina di Messina il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 16.