Estratti a Dronero i numeri vincenti della lotteria de “Il Bottegone”

Un totale di oltre 43 mila biglietti offerti in omaggio dalle 85 attività commerciali di Dronero, Roccabruna, Villar San Costanzo e Cartignano che hanno aderito all'iniziativa. A Dronero questo pomeriggio, lunedì 13 gennaio, nella saletta della pasticceria Cucchietti e trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook "Il Bottegone", è avvenuta l'estrazione della lotteria de "Il Bottegone":



A presentare Andrea Lamberti presidente dell'associazione dronerese, con il prezioso aiuto di alcuni soci. Da parte di tutti il ringraziamento alla Proloco locale per la collaborazione, alla Banca di Caraglio e al Comune di Dronero per il contributo, nonché a tutte le persone che nel mese di dicembre hanno scelto di acquistare nei negozi aderenti, promuovendo le attività locali.



Linfa vitale del territorio



Ed è proprio in quest’ottica di promozione delle attività locali che sono stati decisi i primi tre premi, un carnet di assegni di diverso valore spendibile negli esercizi convenzionati. Il numero 15249 ha vinto il primo premio del valore di 1.500 Euro, al numero 32194 è invece andato il secondo premio da 1.000 Euro mentre il numero 22269 si è aggiudicato il terzo premio del valore di 500 Euro



Tra buoni spendibili, cesti di prodotti e la super novità di quest’anno, ossia un buono per un volo in elicottero, sono stati moltissimi gli altri premi messi in palio.



“Il grazie va in modo particolare ai droneresi e non che nel periodo natalizio hanno scelto di comprare qui, promuovendo le attività del territorio - dice l’assessore Marica Bima - Quest’anno come Comune, tramite il Distretto del Commedio abbiamo sostenuto anche noi questa iniziativa e la sosterremo anche nei prossimi anni.” Pieno sostegno anche dalla Banca di Caraglio, con oggi presenti il presidente del Comitato Esecutivo Roberto Aimar ed responsabile di filiale Giuseppe Gribaudo.



In questi giorni verrà pubblicato l’elenco dei biglietti estratti sulla pagina social, che verrà affisso per le vie di Dronero nonché nei vari negozi associati. Sabato 18 gennaio (dalle ore 14 alle ore 15:30) e mercoledì 22 gennaio (dalle ore 19:15 alle ore 20) sarà possibile ritirare i premi presso la vetrina allestita sotto i portici, vicino alla cartolibreria Alice. Le vincite che non verranno ritirate verranno devolute alle associazioni di volontariato attive sul territorio.



Per maggiori informazioni: Nadia (333 4201785), Andrea (320 0669884), Manuela (347 7643687).