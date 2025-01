La macchina organizzativa del MAG 2025 accende i motori verso la prima edizione biennale

La 41a edizione del MAG – The Farmer Fair, si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 marzo 2025 presso l’Area Fieristica di Borgo Marene a Savigliano, in provincia di Cuneo. La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, torna per la prima volta in versione biennale dopo il successo dell’ultima edizione svoltasi nel 2023, confermando il format vincente che l’ha portata negli anni a crescere fino diventare la rassegna dedicata alle macchine agricole più importante del Nord-Ovest, forte di oltre 66mila visitatori, 50mila metri quadrati di area espositiva e 850 stand. Nelle scorse settimane la segreteria organizzativa della Fondazione Ente Manifestazioni ha già provveduto a bandire il Concorso Novità Tecniche, iniziativa rivolta agli espositori che premia con i riconoscimenti di novità o menzione assegnato da una qualificata Commissione tecnica, le migliori innovazioni tecniche e tecnologiche nella costruzione di macchine agricole. Per avere maggiori informazioni o aggiornamenti telefonare allo 0172/712536 o consultare il sito Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.

“Dopo l’astinenza del 2024 siamo più che mai carichi per l’edizione del prossimo anno, che di fatto apre un nuovo ciclo nella storia del MAG – commenta Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni che organizza l’evento -. La biennalità ci smarca dalla sovrapposizione con le due rassegne di settore più importanti a livello nazionale, l’Eima di Bologna e la Fieragricola di Verona, ma soprattutto va incontro alle richieste che da anni ci fanno gli espositori per avere un evento più performante e far fare al MAG un altro passo in avanti. Quasi due anni fa, a conclusione dell’ultima edizione, avevo detto che quella del 2023 era stata la migliore fiera che avevo fatto da quando ne sono il presidente, ma che mi sentivo di dire che gli anni migliori del MAG dovevano ancora arrivare. Oggi siamo qui per fare tutta la nostra parte e mantenere la parola”.

Mentre fervono i preparativi, la saluzzese Eviso Spa ha confermato il suo ruolo di energy partner dell’evento, mentre Banca Crs e Capello hanno già occupato il posto di gold sponsor. Se la segreteria organizzativa ha il suo da fare nell’assegnazione degli spazi disponibili nell’area espositiva, vista anche la lunga lista d’attesa di aziende costruttrici in cerca di una vetrina, la situazione non appare molto diversa per quanto riguarda gli espositori dell’Ecotech, il padiglione dedicato ai temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della tecnologia in agricoltura. Tra le riconferme anche un ricco calendario di convegni e tavole rotonde gratuite all’interno del secondo padiglione Agrimedia, che dopo essere stato potenziato nel 2023 con la nuova edizione si presenterà con un programma di profilo ancora più alto e quest’anno sarà rinominato “Inalpi Media Center”, in quanto Inalpi Spa è diventato partner del MAG 2025. Tra le novità del 2025, il nuovo blog digitale del MAG, uno spazio innovativo pensato per offrire un’ampia panoramica sulle tematiche più rilevanti per il mondo dell’agricoltura e della sostenibilità, con l’obiettivo di fornire risorse preziose e aggiornate che possano aiutare i professionisti del settore a prendere decisioni informate e a ottimizzare le loro pratiche, dando loro la possibilità di esplorare le ultime novità e rimanere connesso con le tendenze e le opportunità del settore agricolo.