Undici nuove Comunità energetiche rinnovabili in provincia di Cuneo

Sono 11 le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) costituite a partire da inizio 2023 in provincia di Cuneo, per una potenza totale inziale di oltre 1,1 GW e il coinvolgimento di 93 soci fondatori, presentate a Cuneo presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC questa mattina, all’interno del programma Planet Week, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con l’obiettivo di dare risalto alle esperienze italiane di contrasto al cambiamento climatico.

La costituzione di queste 11 nuove CER rappresenta il risultato di un percorso sostenuto dalla Fondazione CRC, con l’affiancamento del partner tecnico Environment Park, con oltre 1 milione di euro di contributi, a partire dal 2020 (Bando Smart e Green Economy) e dal 2021-22 con le due edizioni del Bando Nuove Energie, finalizzato proprio a sostenere la nascita, in provincia di Cuneo, di nuove CER, che metteva a disposizione contributi economici e un servizio di supporto tecnico per gli enti beneficiari.

Qui di seguito le CER di nuova costituzione presentate questa mattina:

- CER CEREBRA, promossa da Istituto Salesiano San Domenico Savio di Bra, costituita a dicembre 2023 con 2 soci (potenza di 70,5 kW): installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’officina dell’istituto salesiano San Domenico Savio;

- CER MONDOCER, promossa da CFP Mondovì presso la Colonia Agricola Provinciale – CFP, costituita a maggio 2024 con 5 soci (potenza di 20 kW): installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura Centro di Formazione CFP Cebano Monregalese;

- CER-a di Confartigianato CN, promossa da Confartigianato CN e costituita ad aprile 2024 con 3 soci (potenza di 20 kW): installazione di un impianto Fotovoltaico installato sulla sede di Confartigianato a Savigliano

- CER CUNEO, promossa dal Comune di Cuneo e costituita a maggio 2024 con 2 soci (potenza di 19,8 kW): installazione di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura della Scuola Secondaria di 1° Grado di Madonna dell’Olmo (IC Oltrestura);

- CER Borgo San Dalmazzo, promossa dal Comune di Borgo San Dalmazzo e in partenza nei prossimi mesi: prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Don Roaschio e di un secondo impianto sulla copertura della Scuola S. Grandis

- CER NEA, promossa dai Comuni di Demonte, Dronero, Valloriate, Villar San Costanzo, costituita a dicembre 2022 con 8 soci (potenza di 120 kW); installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura del Magazzino Comunale di Demonte, di un secondo impianto sulla copertura del Bocciodromo del Comune di Dronero e di un terzo sulla copertura del Municipio di Valloriate;

- CER Oasi Giovani, promossa da Oasi Giovani Onlus di Savigliano, costituita a marzo 2024 con 3 soci (potenza di 75,6 kW): installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Materna Gullino di SAVIGLIANO;

- CER ORMEA, promossa dal Comune di Ormea, che sarà costituita nei prossimi giorni con 4 soci (potenza di 135 kW): installazione di un impianto Idroelettrico sul fiume Tanaro;

- CER ROERO, promossa dai Comuni Bra, Castagnito, Sommariva Perno, costituita a maggio 2024 con 20 soci (potenza di 116 kW): installazione di 1 impianto fotovoltaico sulla copertura della Croce Rossa, a servizio dell’asilo nel Comune di BRA, di un secondo impianto sul plesso scolastico del Comune di Sommariva Perno e di un terzo impianto copertura della Bocciofila del Comune di Castagnito;

- CER ROSSANA, promossa dal Comune di Rossana, costituita a maggio 2024 con 20 soci (potenza di 38 kW): installazione di una sezione sulla copertura del municipio e di un impianto sulla copertura del magazzino comunale;

- CER S Rodello, promossa dalla Parrocchia San Lorenzo di Rodello – Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, costituita a marzo 2023 con 22 soci (potenza di 500 kW): installazione di due impianti fotovoltaici sulla copertura della RSA di Cerretto Langhe e di Rodello.

Fondazione CRC ha già confermato il proprio sostegno alle CER già costituite e a quelle nuove in partenza nei prossimi anni, attraverso il Bando Percorsi di Sostenibilità, che per il 2024 mette a disposizione un totale di 1 milione di euro di risorse. A fianco delle risorse messe in campo dalla Fondazione CRC, l’obiettivo del percorso intrapreso è intercettare anche risorse disponibili grazie alle misure nazionali di sostegno alle CER (incentivi in conto capitale attraverso Bando PNRR per Comuni con meno di 5000 abitanti e Incentivi in conto esercizio sull’energia condivisa all’interno della CER) e a quelle messe in campo da altri enti, come il Progetto RECORSSES, promosso da Environment Park e Regione Piemonte e dedicato al territorio della Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo, e il Bando Sinergie II promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo.

“La Fondazione CRC ha scelto, fin dal 2020, di lavorare sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili a stretto contatto con il territorio e con il supporto di un partner tecnico di grande livello. Oggi abbiamo presentato pubblicamente le 11 CER nate dal 2023: un risultato di grande importanza, anche nel panorama nazionale, per tutta la provincia di Cuneo, che conferma il ruolo strategico delle comunità come motore per la transizione energetica” commenta Enrico Collidà, Vice Presidente della Fondazione CRC.