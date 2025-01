Calcio femminile: gradito ritorno in casa Freedom FC Women, riecco Michela Franco

La Freedom FC Women ha annunciato con gioia un gradito ritorno: Michela Franco.

Giocatrice di grande esperienza, classe 1992, nata come centrocampista ma cresciuta negli anni nel ruolo di difensore centrale, torna per la terza volta a Cuneo: la prima è datata 2014-17, con il fu Cuneo Calcio Femminile prima dell'acquisizione del titolo sportivo di Serie A da parte della Juventus ed il passaggio in bianconero della stessa calciatrice. Poi, dopo l'avventura in bianconero, dal 2020 ha vestito le maglie di Riozzese Como, Chievo Verona e Napoli, con cui ha vinto la Serie B 2022-23.

Nel 2023-24 il secondo ritorno in Granda, questa volta con la Freedom FC Women, sempre nel campionato cadetto: un'esperienza interrotta, sul campo, dall'infortunio patito nel dicembre 2023 al legamento crociato anteriore sinistro. Completamente ristabilita e già a disposizione di mister Mauro Ardizzone, Michela torna a difendere i colori biancoblu, ritrovando il suo numero 27.