Incidente stradale a Caraglio, nella tarda mattinata di oggi (lunedì 13 gennaio).

Coinvolti tre veicoli, scontratisi per cause e con dinamica ancora da determinare mentre percorrevano via Primo Maggio, nei pressi del Filatoio. Non si segnala la presenza di feriti di grave entità.

Sul posto l’emergenza sanitaria e i vigili del fuoco con una squadra per la messa in sicurezza dello scenario.