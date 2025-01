Mondovì, la sfilata per i ‘piccoli Mori’ e le ‘piccole Béle’ apre anche ai più piccoli

Subito un grande successo per l’iniziativa "Piccoli Mori e Piccole Bele", messa in campo dalla Famija Monregaleisa 1949 per l’edizione 2025 del Carlevé ‘d Mondvì. Questo tema, ispirato alla cultura tradizionale e alle fiabe, mira a coinvolgere i bambini in un viaggio magico e divertente attraverso le tradizioni locali.

In considerazione dell'entusiasmo dimostrato dalle famiglie a seguito della prima giornata dedicata alle iscrizioni di sabato 11 gennaio, la Famija Monregaleisa 1949 annuncia che la partecipazione alla sfilata è stata estesa anche ai bambini della Scuola dell'infanzia, a partire quindi dai 3 anni. Questo ampliamento è un'opportunità unica per i più piccoli di immergersi nello spirito del carnevale, vestendo i panni dei protagonisti di questa festa straordinaria.

L'evento promette di essere un'esperienza indimenticabile non solo per i bambini ma anche per le loro famiglie, creando momenti di gioia e connessione all'interno della comunità. Ogni piccolo partecipante sarà accompagnato da un genitore o da un tutore, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Il costo dell'iniziativa è di 30 euro per ogni bambino e 20 euro per ogni adulto: la quota di iscrizione comprende costume, accessori (turbante, martello, fusciacca, coroncina) e coriandoli per ogni bambino, mantello e coriandoli per ogni accompagnatore. Sono previste quote agevolate (sconto del 10%) nel caso in cui i bambini siano più d'uno per ogni adulto. Si richiede il saldo al momento dell’iscrizione.

“Non perdete l'occasione di far parte di questa meravigliosa tradizione – commenta il presidente della Famija Monregaleisa 1949 Andrea Tonello -. Vi aspettiamo numerosi alla sfilata dei gruppi allegorici di carnevale, dove i sogni diventano realtà”.

Come ci si iscrive?

Per iscriversi è necessario recarsi presso l'apposito gazebo che verrà allestito di fronte al Bar Pasticceria Comino (via Guglielmo Marconi 1) nel cuore di Mondovì Breo. È ancora disponibile una giornata dedicata alle iscrizioni, in programma per sabato 18 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. Tutti i dettagli per il ritiro dei costumi, nonché quelli per la partecipazione alle sfilate, verranno forniti all'atto dell'iscrizione. Per ulteriori informazioni: 0174 552192 – esedramondovi@gmail.com.