Aggressioni personale sanitario, Sacchetto (FdI): " Le leggi devono dimostrarsi al fianco delle persone per bene"

Negli scorsi giorni il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Regione ha depositato un Progetto di Legge (PdL), primo firmatario il Vicecapogruppo Roberto Ravello, per rendere automatica la costituzione in parte civile della Regione Piemonte nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile.

“Con questa Proposta di Legge vogliamo rendere più forte la posizione della Regione Piemonte contro la violenza, a tutela e salvaguardia di tutti quei lavoratori che assicurano servizi essenziali per la collettività” – sottolinea il Consigliere Regionale di Fdi Claudio Sacchetto, cofirmatario della PdL.

“A maggior ragione, dopo i recenti fatti di cronaca, ultimo in ordine temporale il corteo per Ramy, degenerato in guerriglia e nell’assalto a caserme e commissariati, ma anche i continui atti di intimidazione verso operatori sanitari, vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro in favore della legalità. I lavoratori rientranti nel perimetro di applicazione della PdL in esame – continua Sacchetto – sono esposti più di altri, dati alla mano, ad aggressioni fisiche e verbali. E più di altri, per ruolo, rappresentano lo Stato all’interno del tessuto sociale e della Comunità. Il fatto che la Regione si costituisca automaticamente parte civile nei procedimenti per aggressioni da essi subite è un segno tangibile di vicinanza delle Istituzioni”.

“E’ tempo – conclude Sacchetto– di ribadire con forza un concetto fondamentale: l’illegalità non è non sarà mai la nuova normalità. Le leggi devono dimostrarsi concretamente al fianco delle persone per bene, dei cittadini e dei lavoratori onesti. Riteniamo di aver fatto un passo importante in questa direzione”.