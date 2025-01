Biathlon, Coppa Italia Fiocchi: Gautero e Camperi sugli scudi nella sprint in Val Ridanna

Dopo la gara individuale, in Val Ridanna si è tenuta la prima gara sprint dell’anno solare sul percorso di 7,5 km (3×2,5 km) per Giovani ed Aspiranti e 10 km (3,3 kmx3) per Juniores e Seniores. Competizione valida per la terza tappa di Coppa Italia Fiocchi.

Partendo dalle competizioni maschili, tra i Seniores si impone Michele Molinari (Carabinieri), con il tempo di 25:10.00 ed un solo errore nella serie in piedi (0+1). Stesso risultato per Paolo Rodigari (Sporting Livigno), in seconda posizione con il tempo di 25:33.70 (0+1). In terza piazza, l’altro Carabiniere Daniele Fauner con tre errori al poligono (25:51.20, 1+2).

Podio suddiviso tra Carabinieri e Fiamme Gialle per quanto riguarda gli Juniores. I Carabinieri Davide Compagnoni (25:22.90) e Michele Carollo (25:34.90) si classificano rispettivamente in prima e seconda piazza, entrambi con un errore nella serie a terra. In terza posizione Cesare Lozza (Fiamme Gialle), con il tempo di 25:44.20 (0+2). Tre errori nella sessione in piedi penalizzano la prestazione di Nicola Giordano (FiammeGialle) che chiude all'8° posto ( 26'47.00;1+3).

Tra i giovani, primo posto per Manuel Contoz (Fiamme Oro), con un errore (1+0) ed il tempo di 19:48.70. Seguono Simone Motta (ASV Martello)(20:35.10, 0+3) e Lorenzo Bonino (Godioz) con una prova perfetta al poligono (20:42.0, 0+0). Il campione italiano della short individual Filippo Massimino (Alpi Marittime) paga i 4 errori totali al poligono e conclude in 8ª posizione (21'16.90; 1+3); Stefano Occelli (Valle Stura) chiude all'11° posto (21'30.70; 0+2) mentre Nicolò Aime (Alpi Marittime) si ferma al 14° posto (21'52.80; 1+2). 24° posto per Tommaso Peano (Alpi Marittime; 23'26.00; 4+2).

Per quanto riguarda gli aspiranti, il migliore di categoria è ancora Julian Huber (Carabinieri), con il tempo di 20:09.30 (1+1), seguito da Andreas Braunhofer (Carabinieri) con due errori ed il tempo di 20:29.10(0+2) e Rafael Santer, (Sc Ultimo), (20:29.20, 0+0). Il cuneese Nicola Giordano (Alpi Marittime) si ferma ai piedi del podio (21'07.00;0+2); 8°posto per Lorenzo Canavese (Alpi Marittime; 22'01.90; 1+1), mentre Jacopo Piasco (Alpi Marittime), bronzo nella short individual di sabato, si deve accontentare del 12° posto e 4 errori totali (22'51.20; 1+3).

Gli altri piemontesi in gara hanno cosi concluso: 29° Giacomo Maurino (Valle Stura; 24'25.40; 2+3); 35° Mario Einaudi (Valle Stura; 25'08.90;2+3); 45° Gabriele Giordanetto (Valle Stura; 26'01.10; 0+4).

In riferimento alle categorie femminili, tra i Seniores l’unica partecipante è stata Gaia Brunetto (Esercito), che ha totalizzato il tempo di 25:01.00 e due errori nella serie a terra (2+0).

Tra le Juniores si impone Astrid Plosch (Esercito), che con il tempo di 22:22.88 ed una prova perfetta al poligono (0+0), ha avuto la meglio su Fabiana Carpella delle Fiamme Oro (22:42.18, 0+2) e Sara Scattolo dell’Esercito (22:52.02, 1+1).

La cuneese Francesca Brocchiero(Esercito), campionessa italiana nell'individuale di sabato, chiude al 6° posto con due errori nella sessione in piedi (23'45.82; 0+2). Bella prestazione della cuneese Carlotta Gautero (Fiamme Oro) che vinc enella categoria Giovani. La classe 2006 ha fermato il cronometro a 18:21.19 con due errori al poligono (1+1), seguita da Gaia Gondolo dello SC Entraque (18:32.93, 0+1) e Thea Wanker delle Fiamme Gialle (18:34.19,0+0). 6° posto per l'atleta cuneese delle Fiamme Oro Matilde Giordano che conclude in 19'56.20 (1+2) mentre Alice Gastaldi (Fiamme Gialle) è 9ª, anche lei con 3 errori totali (19'56.20; 1+2). 15ª posizione per Cecilia Peano: l'atleta dello sci club Alpi Marittime conclude in20'33.25 (1+1).

Tripletta piemontese tra le Aspiranti: Viola Camperi (Api Marittime) si è classificata in prima posizione con il tempo di 18:18.99 ed un errore al poligono (0+1). In seconda e terza piazza Magalì Mellano (18:53.87,0+2) e Luna Forneris (19:06.07, 1+2), entrambe dell'Esercito. Top 10 per Lucia Brocchiero (20'12.38; 2+2) e Iris Cavallera (210'24.64; 2+2), entrambe rappresentanti dello sci club Alpi Marittime, che chiudono rispettivamente in 9ª e 10ª posizione. Caterina Parola (Valle Stura;22'17.04; 3+1) e Vittoria Caffa (Valle Pesio; 22'39.90; 2+4) terminano la loro prestazione al 22° e 27° posto.