Ancora successi per l’ASD Arcieri Langhe e Roero

Ottimo bottino dell’ASD Arcieri Langhe e Roero al Campionato Regionale indoor 18 metri, disputato a Cantalupa (To) nello scorso week end.

Primo posto nella classe CO JF (compound) per Elisabetta Messina, bissato nel successo della squadra, formata dalla stessa Elisabetta, da Lucia Manfredi (seconda nella classe) e da Emma Astrid Dutto (terza classificata), sempre nella CO JF. Un en plein sul podio per le giovanissime roerine.

Ottimi i risultati anche per Christian Messina, argento nella classe CO AM e per Giovanni Palmieri nella AN (arco nudo) SM, completati dai piazzamenti di Silvia Gozzelino OL (arco olimpico) MF Paolo Dutto CO MM, Lorenzo Depetris OL MM e Gianmaria Marengo OL MM

Negli assoluti hanno ottenuto l'accesso agli scontri Elisabetta Messina, la squadra CO JF e Giovanni Palmieri.

Dunque un buon viatico per il proseguimento della stagione della compagine della presidente Monica Mina, in vista dei prossimi impegni.