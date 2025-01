Saluzzo, ancora un incidente in corso Ancina

Due autovetture si sono scontrate ieri lunedì 13 gennaio intorno alle 13 in corso Ancina: fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è l’ennesimo incidente che si aggiunge alla serie di sinistri avvenuti in questa via dal traffico intenso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Saluzzo.

I residenti da tempo denunciano la pericolosità del rettilineo che da via Savigliano arriva in via Torino, chiedendo interventi per moderare la velocità delle auto, aumentare la sicurezza nei confronti di pedoni, ciclisti e automobilisti.

La pericolosità di corso Ancina è stata oggetto di un’interpellanza (discussa nel Consiglio comunale di fine novembre) da parte dei consiglieri di minoranza che avevano raccolto le segnalazioni dei residenti.