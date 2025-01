A Mondovì un incontro sul futuro del Caffè Sociale: "Un presidio da difendere"

La Cooperativa Sociale Franco Centro invita la cittadinanza tutta e gli enti operanti sul territorio, ad un incontro pubblico il 24 gennaio alle ore 20,30, presso la Sala Scimè in corso Statuto a Mondovì.

"Il Caffè Sociale nella Stazione Ferroviaria di Mondovì Altipiano - spiegano dalla cooperativa - è un punto di riferimento ed un presidio molto importante per la città.

Prima dell’apertura del locale, nell’ottobre 2019, la stazione e i suoi dintorni erano spesso in cronaca per episodi spiacevoli e per disagi e lamentele dei viaggiatori e degli abitanti e frequentatori del quartiere; Il sito era in uno stato di degrado molto accentuato e soltanto la presenza dell'associazione Mondoqui dal 2014, con la sua sede in una saletta del pianterreno era un argine ai molti problemi di abbandono del sito.

Dal giorno della sua apertura il Caffè Sociale è punto di incontro, di informazione e di sostegno sia ai viaggiatori che ai frequentatori abituali o saltuari; pone attenzione a ogni problema piccolo o grande; è luogo di ritrovo, dove è possibile ascoltare musica e conferenze, ammirare mostre di artisti, mangiare cibi sani in compagnia.

Questo invito è una richiesta di attenzione e interesse concreto che chiediamo alla cittadinanza, alle autorità, al governo della città".