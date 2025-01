Incidente sulla statale tra Busca e Costigliole: frontale tra due auto, un ferito incastrato tra le lamiere

Scontro frontale, attorno alle 17, sulla statale 589 dei Laghi di Avigliana, poco prima di Costigliole Saluzzo provenendo da Busca.

Al momento la strada è chiusa per consentire di soccorrere le persone coinvolte. Ci sarebbe un ferito incastrato tra le lamiere della sua vettura, in condizioni serie ma non in pericolo di vita (codice giallo).

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo assieme ai volontari di Busca, oltre ai sanitari e ai carabinieri, per la gestione della viabilità e per accertare la dinamica del violento sinistro.