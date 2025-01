Onde di Terra: un successo travolgente con continui sold out nella Granda

Il fenomeno cinematografico del momento, Onde di Terra, diretto da Andrea Icardi, continua a riempire le sale della Provincia di Cuneo e a suscitare emozioni profonde. Dopo aver incantato oltre 7.000 spettatori, il film prosegue la sua straordinaria corsa con un calendario di proiezioni già confermato fino ad aprile, registrando il tutto esaurito ogni sera. Al Multilanghe di Dogliani, così come in molte altre città, gli spettatori accorrono in massa, confermando il fascino autentico di una storia che parla al cuore.

Reduce da un’impressionante serie di riconoscimenti nazionali e internazionali – tra cui il premio per il miglior film al Festival di Parigi, una menzione d’onore a Salerno e il premio del pubblico ad Asti – il film ha recentemente ricevuto un altro prestigioso tributo: la colonna sonora, firmata dal maestro Enrico Sabena, originario di Saluzzo, è stata inserita tra le 100 migliori del 2024 dal magazine Colonnesonore.net. «È una gioia immensa vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro», ha dichiarato Sabena, attualmente impegnato in due progetti cinematografici americani per la BLT di Paramount.

Il regista Andrea Icardi, visibilmente emozionato, ha dichiarato: «L’affetto del pubblico e i messaggi di apprezzamento sono travolgenti. È straordinario vedere come la storia di Fulvia, ambientata nelle Langhe degli anni ’70, abbia toccato così tante persone». Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Renato Sevega, CEO di Siscom, per aver creduto nel progetto, dimostrando come l’imprenditoria possa contribuire alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

Onde di Terra si conferma un’opera straordinaria, un viaggio nell’anima delle Langhe che racconta amori, sacrifici, e la resilienza di chi ha saputo reinventarsi. Un film da vivere, e rivedere, per lasciarsi emozionare ogni volta in modo diverso.

Proiezioni imminenti

MONDOVÌ (Cinema Bertola)

Giovedì 16 gennaio ore 21.00

Venerdì 17 gennaio ore 18.00

Sabato 18 gennaio ore 21.00

Domenica 19 gennaio ore 16.00 e 21.00

CENTALLO (Cinema Lux)

Venerdì 17 gennaio ore 21.00

SALUZZO (Multisala Italia)

Venerdì 17 gennaio ore 21.00

Sabato 18 gennaio ore 18.00

Domenica 19 gennaio ore 16.00

Lunedì 20 gennaio ore 21.00

Martedì 21 gennaio ore 21.00

SAVIGLIANO (Cinema Aurora):

Venerdì 24 gennaio ore 21.00

Sabato 25 gennaio ore 21.00

Domenica 26 gennaio ore 21.00

DOGLIANI (Multilanghe):

Sabato 18 gennaio ore 18.30

Domenica 19 gennaio ore 18.30

Date successive confermate fino ad aprile, ogni sabato alle 18.30.

