Volley A1F. Quanto cuore Cuneo! Novara superata per 3-1

Quinta giornata di ritorno e ultimo derby della stagione per la Honda Olivero Cuneo, che ha ospitato l’Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi. Un match infrasettimanale che si prospettava impegnativo fin dalle premesse: le Gatte di Lorenzo Pintus arrivavano dalla convincete prestazione contro Milano, ma priva di punti, mentre le dirette concorrenti Talmassons e Perugia ne avevano guadagnati nell’ultima giornata. Novara arrivava invece dai successi con Milano al tie-break e da un 3-0 pulito con Roma e l’obiettivo chiaro: fare punti e restare vicine alla vetta della classifica.

C’è subito una variazione tra le fila delle Gatte, che nella mattinata di mercoledì hanno ufficializzato l’ingaggio di Mariana Brambilla, opposto/schiacciatrice brasiliana classe 2000 che presto sarà agli ordini di Coach Lorenzo Pintus. Novità anche per Novara, con Tolok con la maglia da libero per motivi di salute.

Nonostante la difficoltà del match, le Gatte hanno messo in campo una grande prestazione e sono riuscite a conquistare tre punti pesantissimi, superando per 3-1 le Zanzare. Una grande performance corale, con tutte le Gatte protagoniste che hanno dato grande spettacolo al Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Una prestazione che convince, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

Inizio favorevole per le Gatte, con Bjelica e Martinez protagoniste. Cuneo allunga fino al 6-1 e continua a restare avanti. Le novaresi però non ci stanno e sul 17-13 iniziano la rimonta, con le Zanzare che mettono pressione con Mims e Alsmeier e pareggiano sul 23 pari, per chiudere 24-26. Anche nel secondo parziale le biancorosse tentano delle piccole fughe in avanti, ma le Zanzare restano agganciate. Le formazioni impattano sul 18 pari, poi sono le cuneesi guidate ancora da Bjelica a fare l’allungo vincente e chiudere 25-22.

Terzo set ancora combattuto, con Cuneo che tenta la fuga in avanti e le Zanzare che restano agganciate e poi recuperano. Ancora 23 pari prima e 24 poi, ma ora sono le Gatte a dare la zampata vincente per 26-24 con il muro perentorio di Cecconello su Mims da seconda linea. Quarto set e parte forte Novara tentando di allungare fin da subito, ma le Gatte non mollano e colmano il gap, portandosi da 8-12 a 14 pari. Dopo si gioca su ogni pallone e dal 21 pari sono le cuneesi ad allungare, per poi chiudere 25-21.

Premiata MVP del match Ana Bjelica, che ha chiuso con 31 punti, di cui 25 in attacco (51%), 2 ace e 4 muri. Ma non solo lei si è distinta in questo match, con Polder che ha chiuso con 13 punti, Cecconello 8 come Martinez, Bakodimou 6, Kapralova 14 e Panetoni con 60% di ricezione positiva, tutte guidate da una grande distribuzione del capitano Signorile. Ancora una volta le Gatte hanno regalato ai propri tifosi una grande pallavolo, dando il massimo e dimostrando che le biancorosse ci sono e vogliono lottare.

Per le cuneesi però è subito ora di tornare in campo: domenica si disputerà infatti la sesta giornata di ritorno, che le biancorosse disputeranno in trasferta contro la Smi Volley Roma. Un match fondamentale in ottica salvezza. All’andata le Gatte si erano aggiudicate l’intera posta in palio ma ora sarà necessario ripetersi. Appuntamento quindi a domenica 19 gennaio in trasferta. Inizio alle ore 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia Signorile, opposto Bjelica, centrali Polder e Cecconello, bande Kapralova e Martinez, libero Panetoni.

Sestetto Novara: in regia Bosio con Mims sulla diagonale, al centro Aleksic e Bonifacio, bande Ishikawa e Alsmeier, libero Fersino.

PRIMO SET

Serve Novara e Bjelica mette a segno il primo punto. Tocco di secondo Bosio e mani out di Martinez, 2-1. Chiamata del check fallimentare per Novara, 3-1. Ancora Martinez a segno, Gatte a +3. Mani out di Bjelica, 5-1. Invasione di Novara, 6-1, e Bernardi ferma il gioco. Si torna in campo e serve ancora Cecconello: palla out 6-2. Muro vincente di Polder su Bonifacio e Ishikawa a segno, 7-3. Giocata vincente delle ragazze di Novara, 7-4. A segno Polder in fast, seguita da Mims, 8-5. Pallonetto di Polder murato, 8-6. Bjelica dalla seconda linea, 9-6. Grande diagonale di Kapralova, 10-6. Ancora a segno Mims, 10-7, Zanzare a -3. Kapralova passa in parallela, 11-7. Diagonale in campo di Alsmeier e Cecconello in primo tempo, 12-8. Ancora a segno Bjelica, 13-8, e Mazzaro rileva Bonifacio. Doppio punto di Alsmeier da prima linea, 13-10. Errore di Bosio al servizio e poi subito a segno Alsmeier 14-11. Muro di Bjelica su Ishikawa, 15-11. Bjelica out al servizio e punto Martinez, 16-12. Primo tempo vincente di Aleksic e a segno anche Kapralova in mezzo al muro, 17-13. Ancora Aleksic in primo tempo, seguita da Alsmeier, 17-15 e primo time out Cuneo. Mani out di Bjelica, Gatte di nuovo a +3. Alsmeier in parallela ed errore di Kapralova, 18-17. Punto Bjelica, 19-17. Parallela vincente di Mims, 19-18, seguita da Kapralova in pipe. 20-18 e Turco entra per servire al posto di Cecconello. Attacco vincente di Mims, 20-19. Ancora Bjelica a segno, 21-19. Ishikawa a n diagonale stretta e punto Polder in fast, 22-20. Muro di Aleksic su Bjelica da seconda linea, 22-21. Punto Kapralova, 23-21. Servizio out di Polder, si chiama il check: confermata la decisione dell’arbitro, 23-22. Parallela out di Bjelica, parità e time out Cuneo. Kapralova subito a segno, 24-23 e time out Novara. Muro vincente di Bosio su Novara, 24 pari. Alsmeier a segno, primo vantaggio delle ospiti, 24-25. Ancora punto Alsmeier, 24-26. Migliore delle Gatte Bjelica con 8 punti. Alsmeier per Novara con 7.

SECONDO SET

Apre il set Bosio con un tocco di seconda, 0-1. Cecconello vincente in primo tempo, 1-1. Attacco in di Alsmeier, 1-2. Ace di Aleksic, 1-3, primo strappo di Novara. Out Mims, 2-3. Muro vincente di Mazzaro su Martinez, 4-2. Mani out vincente di Martinez, 3-4. Out Alsmeier, 4 pari. Ace Bjelica e Gatte avanti, 5-4. Primo tempo di Mazzaro, di nuovo parità. Muro di Polder su Mims, 6-5. Ishikawa in contro tempo e Bjelica vincente da seconda linea, 7-6. Muro di Signorile, 8-6. Errore di Ishikawa, 9-6. Aleksic in primo tempo, 9-7. Vincente Kapralova, 10-7. Errore della stessa Kapralova, 10-8. Out il servizio di Ishikawa, 11-8.Mims a segno sulla parallela, 11-9. Mani out vincente di Martinez contro il muro di Novara, 12-9. Errore di Cecconello al servizio, 12-10. A segno Polder in primo tempo, 13-10. Errore al servizio di Bjelica, 13-11. Palla dubbia di Cuneo, si chiama il check: palla out di Bjelica, 13-12. A segno Polder in fast, 14-12. Muro di Polder su Mazzaro, 15-12. Out Martinez al servizio, 15-13. Ace di Mazzaro, 15-14. Muro di Novara su Kapralova, si chiama ancora il check: palla out e Bjelica a segno 17-14. Time out Novara e Zanzare subito a segno 17-15. Palla out di Bjelica, confermata dal check, 17-16. Murata Bjelica, parità e time out Cuneo. Errore di Kapralova in attacco, 17-18. Tocco a muro di Ishikawa, 18 pari. Kapralova passa in mezzo al muro, 19-18. A segno entrambi i centrali, 20-19. Bjelica a segno dalla prima linea e Gatte a +2, 21-19. Primo tempo di Aleksic, 21-20. Muro di Bjelica su Alsmeier, 22-20, entra Turco per servire al posto di Cecconello. Ancora Bjelica a segno, 23-20 e secondo time out Novara. Si torna in campo ed entra Dodson per Martinez in prima linea. Battuta out di Turco e rientrano Martinez e Cecconello, 23-21. Martinez vincente di parallela, 24-21 e primo match ball Cuneo. Muro di Novara su Martinez, 24-22. Bjelica a segno in pipe, 25-22. Ancora best scorer Bjelica, per lei 8 punti, di cui 6 in attacco.

TERZO SET

Subito a segno Cecconello in primo tempo, 1-0. Errore di Kapralova al servizio, 1 pari. Errore Novara in attacco e poi a segno Mims, parità. Punto di Martinez da prima linea, 3-2. Ancora Mims, 3 pari. A segno Polder sulla fast e poi murata vincente: 5-3. Ancora muro vincente di Polder, 6-3. Ishikawa sblocca Novara: 6-4. Invasione Mims da seconda linea, 7-4. Pallonetto vincente di Polder, 8-4. Ishikawa a segno con il pallonetto contro il muro a 3, 8-5. Errore Ishikawa al servizio, 9-5. Bjelica vincente, 10-5. Aleksic in primo tempo, seguita da Alsmeier, 10-7. Serve Bjelica per sbloccare Cuneo, 11-7. Primo tempo di Mazzaro, 11-8. Scambio combattuto chiuso da Alsmeier, 11-9. Bjelica a segno, 12-9. Muro di Polder, 13-9. Muro di Alsmeier su Bjelica, 13-10, ed entra Villani per Ishikawa in prima linea. Cecconello murata da Mazzaro, 13-11. Bjelica a segno, 14-11. Villani vincente sulla diagonale, 14-12. Ancora Bjelica in pipe, 15-12. Errore di Martinez al servizio, 15-13. Incomprensione Novara sul secondo tocco, 16-13. A segno Mims dalla seconda linea, 16-14. Errore di Villani al servizio, 17-14. Muro di Bosio su Kapralova, 17-15. Errore di Alsmeier in attacco, si chiama il check ma la palla è out, 18-15, entra Bakodimou per Martinez in prima linea. Punto di Mims e poi errore dello stesso opposto, 19-16, entra Turco a servire per Cecconello. Punto Alsmeier, 19-17. Muro vincente di Villani su Bjelica, 19-18 e Zanzare a -1. Passa ancora Bjelica nel muro di Novara, 20-18. Villani a segno in parallela, 20-19. Bakodimou a segno, 21-19. Errore della schiacciatrice greca al servizio, 21-20. Vincente Kapralova, 22-20. Aleksic in pallonetto, 22-21. Muro su Bjelica, 22 pari. Muro di Bosio su Bakodimou, 22-23 e time out Cuneo. Bakodimou vincente in diagonale, 23 pari. Pallonetto spinto di Alsmeier, set ball Novara. Primo tempo di Cecconello, 24 pari. Muro su Alsmeier, si chiama l’invasione delle biancorosse, assente: 25-24, set ball Cuneo. Muro di Cecconello su Mims, 26-24. Ancora best scorer Bjelica con 8 punti.

QUARTO SET

Errore Bjelica in attacco e ace di Mazzaro, 0-2. Mims a segno, 0-3. Serve Kapralova per sbloccare Cuneo, 1-3, poi Bjelica in parallela, 2-3. Ancora Mims, poi suo errore in battuta, 3-4. Ishikawa in mezzo al muro, 3-5. Martinez a segno sulle mani alte nel muro, 4-5. Punto di Novara, 4-6 primo break Novara. Errore Mims, 5-6. Bosio di seconda, 5-7. Bjelica a segno dalla seconda linea, 6-7. Errore di Polder al servizio, 6-8. Murata Cecconello in fast, 6-9. Mani out di Kapralova, 7-9. Primo tempo di Mazzaro, 7-10. Cecconello in primo tempo, 8-10, entra Bakodimou per Martinez. Punto Ishikawa, 8-11. Alsmeier in pipe, 8-12 e time out di Pintus. Si torna in campo e Bakodimou, 9-12. Murata di Bakodimou su Mims, 10-12. Murata Ishikawa, 11-12. Bosio di seconda, 11-13. Mani out di Bakodimou, 12-13. Out Alsmeier si chiama il check: palla out, parità. Errore di Bjelica al servizio, 13-14. Vincente Polder in fast, 14 pari. Mani out vincente di Alsmeier e poi a segno anche Kapralova: ancora parità. Out Bjelica da seconda linea, 15-16. Errore al servizio di Novara, poi ancora Bjelica vincente, 17-16, Gatte avanti e time out Novara. Ishikawa in mezzo al muro, ancora parità. Murata Mims, 18-17. Attacco vincente Alsmeier, poi Bakodimou in mezzo al muro: 19-18, entra Turco per servire al posto di Cecconello. Alsmeier da seconda linea, Pintus si gioca la pestata, nessun fallo, 19 pari. A segno Bakodimou in mezzo al muro, 20-19. Ace di Bjelica, 21-19. Time out Novara. Bakodimou murata, 21-20. Bjelica in pipe, 22-20. Punto di Alsmeier, 22-21. Polder a segno in fast, 23-21. Pallonetto vincente di Bjelica, 24-21. Palla out di Alsmeier, Novara chiama il check ma la palla è out.