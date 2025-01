Scontro tra due auto a Bernezzo: ferito trasportato in ospedale

Grave incidente quello verificatosi a Bernezzo poco prima delle ore 12.30 di oggi, giovedì 16 gennaio. Qui due auto sono andate a scontrarsi violentemente all’incrocio con semaforo presente tra la Provinciale 422 e via San Bernardo.

Lo scontro ha provocato un ferito, liberato dalle lamiere della propria automobile grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati dal Comando provinciale di Cuneo e quindi affidato alle cure del personale 118. La persona, della quale al momento non si conoscono le condizioni, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.