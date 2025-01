Volley A2M. Aspettando Maciel, Cuneo a Reggio per vendicare l'andata. Battocchio: "Ci faranno soffrire" [VIDEO]

Nelle prossime settimane, per la prima volta in stagione, Matteo Battocchio potrà finalmente impostare gli allenamenti della squadra senza pensare a dove mettere una toppa in qualche reparto. L'arrivo del brasiliano "Dani" Maciel, opposto che può tranquillamente giocare anche in posto-4, ha come scopo principale quello di innalzare la qualità nella preparazione settimanale: se questo darà i frutti sperati, il bel gioco si riverserà inevitabilmente sul rendimento del gruppo in partita.

Intanto domenica scorsa contro Fano, dopo qualche settimana durante le quali i problemi di uno o dell'altro più che uno stimolo sembravano essere scusanti, questo gruppo ha cambiato atteggiamento. Sarà la "ramanzina" di qualche pedina esperta (che della "cazzimma" ha fatto uno stile di vita) o, perché no, le parole del presidente Costamagna all'indomani del nuovo infortunio di Giulio Pinali, ma i segnali di Porto Viro sono diventati granitica realtà col 3-1 inflitto alla Smartsystem.

"Siamo tornati a difendere tanto e cercare di fare le cose sulle quali siamo più bravi - dice a distanza di qualche giorno dalla gara e con maggior freddezza Battocchio -. Abbiamo capito che bisogna giocare con quello che si ha e stavolta siamo stati bravi a farlo".

Ciò che aveva la squadra dal punto di vista fisico non era diverso dalle ultime uscite, ma finalmente ci si è aiutati uno con l'altro. "Siamo una squadra che contrariamente a quanto si poteva pensare all'inizio della stagione ha una fase di muro-difesa interessante, soprattutto su palla buona degli avversari - continua il coach -, forse patiamo qualche mani-out di troppo preso in alcune situazioni, però è un aspetto sul quale stiamo migliorando. Dopo un terzo di partite giocate nel girone di ritorno conosciamo i punti di forza e quelli più deboli degli avversari, su questo stiamo facendo bene".

L'arrivo di Maciel (si spera nei prossimi giorni, tutto resta legato ad un visto che deve rilasciare l'Ambasciata) darà maggiore qualità agli allenamenti, ma Battocchio guarda giustamente al presente: "Sono abituato a fare con quello che ho. Chiaro la possibilità di avere un livello più alto in allenamento ci potrebbe aiutare a fare meglio anche in partita, ma oggi come oggi la prima cosa che chiedo è riuscire a lavorare a ranghi completi".

Quali sono le caratteristiche del nuovo giocatore? Il coach definisce Maciel "Un combattente. Un giocatore di sistema, che una volta si definiva 'di cambio palla'. Una pedina che modifica poco le caratteristiche del gioco nella squadra: si giocherà il posto con Brignach e Pinali, ma può dare una mano anche in posto-4"

Nell'attesa che il brasiliano raggiunga i compagni c'è da pensare a Reggio Emilia, che all'andata giocò un brutto scherzo ai piemontesi: a San Rocco Castagnaretta finì 3-2 per gli emiliani che alzarono le barricate 20 volte in modo vincente. Su tutti Rocco Barone con i suoi 6 muri personali.

"Andiamo in casa di una squadra che deve far punti per salvarsi - conclude Battocchio. Che è forte a muro, e questo a noi dà molto fastidio. Ci abbiamo lasciato le penne all'andata, dovremo essere bravi ad evitare che i 20 muri subiti in quella partita si ripetano. Ma Reggio non è solo questo: sono bravi a cambiare la formazione in campo, con tante soluzioni di differenti di buon livello. Ci sarà da soffrire".

IL VIDEO DELL'INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: