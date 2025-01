Anna&Anna Agenzia per single ti aiuta a trovare la persona giusta, per il tuo viaggio da sogno!

Grazie a noi, i cuori solitari si incontrano, le scintille volano e… voilà! Un amore inaspettato è pronto per sbocciare, e la valigia è pronta.

Se sei stanca oppure stanco di cercare tra mille profili online o di fare incontri che finiscono male, lascia che Anna&Anna Agenzia per single , faccia il lavoro per te. Ti organizziamo il match perfetto, e tu ti concentri sul resto: il viaggio, la vita e l’amore. Chiama, sul prezzo dell'iscrizione ci metteremo d'accordo, occhio che San Valentino è alle porte...contattaci al 340 384 8047

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Alessandro, single, 35 anni

Mi chiamo Alessandro, sono un 35enne, veterinario, bello come un cucciolo (e altrettanto affettuoso!!!), amo viaggiare, fare subacquea e gestire gatti impazziti. Se ti piacciono le avventure, gli animali, io sono qua! Non essere timida, contattami al 3403848047

Lui, single, 45 anni

45enne, con occhi grigio-azzurri e sorriso da "guarda che sono un bravo ragazzo" (ma con un pizzico di malizia). Produco vini pregiati e so che il segreto di una buona annata è trovare il giusto equilibrio… ma in amore sono ancora alla ricerca. Vivo solo, circondato da amici veri, ma manca una donna speciale con cui brindare alla vita. Se sei l'anima giusta per me, prometto sorrisi, abbracci e un buon bicchiere di vino! Contattami al 340 3848047!

Lui, single, 56 anni

Cercasi donna per risate, cucina e un po’ di caos organizzato!

56enne, giudice di pace, bruno occhi scuri, divorziato da tempo, vivo solo, ma credo che il meglio in amore debba ancora arrivare. Se ami ridere, mangiare bene e pensi che la vita sia troppo corta per non divertirsi, allora sei proprio quella che sto cercando! Chiama direttamente al 340 3848047!

Lui, single, 65 anni

Cercasi signora per viaggi, balli e cene!

65enne, vedovo, medico benestante, dicono un bel signore...appassionato di storia antica e ristorantini tipici. Vivo solo e sono sicuro che il freddo dell'inverno lo si combatte solo con un bell'abbraccio. Se ti piace viaggiare, ballare e mangiare in buona compagnia, chiamami direttamente al 340 3848047!



Annunci per Lui

Lei, single, 30 anni

30enne, occhi verdi, bruna e sempre sorridente (anche quando il gallo canta troppo presto). Gestisco una fattoria didattica, tra piante, fiori e animali, cerco un uomo italiano che sappia apprezzare la bellezza della vita (e del mio sorriso), anche più grande, ma pronto a sposarsi o convivere.

P.S. Se ami gli animali, tanto meglio, sei il mio tipo! Chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 40 anni

40enne, infermiera pediatrica, occhi azzurri e un cuore che batte per tutto (dallo sport alla cultura, passando per le escursioni). Divorziata, senza figli, cerco un uomo che non abbia paura di innamorarsi (anche se un po’ più maturo). Se sei semplice, sincero e vorresti riscoprire emozioni, non fare il timido, chiamami al 340 3848047!

Lei, single, 50 anni

50enne piemontese, simpatica, spontanea e con un cuore grande come la campagna dove vivo. Faccio vino, pane, pasta e conserve (tutto fatto in casa, ovvio). Volontaria alla Caritas, ma nella mia vita manca un ingrediente speciale: un brav’uomo che sappia apprezzare sorrisi, e serenità, se ti piace la buona tavola e il calore di una persona genuina, chiamami direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 60 anni

Cercasi compagno per condividere casa, orto e... buon umore!

60enne, sono una bella signora vedova, con la passione per l'ordine in casa e l'orto (che, purtroppo, non si coltiva da solo!). Vivo sola e sinceramente, non è il massimo. Cerco un uomo simpatico e con voglia di condividere una vita semplice, se anche tu ti senti solo, chiamami al 340 3848047!

Stai cercando una relazione duratura ?

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

