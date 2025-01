Congressi territoriali di Fratelli d'Italia: annunciato il calendario ufficiale

La Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia annuncia con entusiasmo l'approvazione del calendario ufficiale dei congressi territoriali. Questo importante passaggio, deciso all'unanimità durante la riunione del Direttivo Provinciale presieduta dal

Presidente William Casoni, segna un momento cruciale per consolidare la presenza del partito sul territorio e rafforzare il dialogo con la comunità locale.

L'approvazione delle date, degli orari e dei presidenti di ciascun congresso è stata realizzata grazie al contributo attivo dei membri del Direttivo Provinciale, con l'obiettivo di garantire una partecipazione democratica, trasparente e radicata nei valori condivisi del partito.

Di seguito il programma dei congressi:

1° febbraio, ore 10:00, circolo dell’Albese: presiede l'on. Monica Ciaburro.

1° febbraio, ore 15:00, circolo di Beinette: presiede Enzo Tassone.

2 febbraio, ore 10:00, circolo di Cuneo: presiede Raffaele Delpui.

5 febbraio, ore 18:30, circolo del Fossanese: presiede Rocco Pulitanò.

9 febbraio, ore 10:00, circolo del Saviglianese: presiede Valerio Oderda.

15 febbraio, ore 10:00, circolo del Monregalese: presiede Marco Buttieri.

15 febbraio, ore 10:00, circolo del Braidese: presiede Denis Scotti.

15 febbraio, ore 15:00, circolo di Caraglio e Dronero: presiede Roberto Russo.

15 febbraio, ore 10:00, circolo del Saluzzese: presiede l'on. Monica Ciaburro.



Il Presidente William Casoni ha dichiarato: "Questi congressi rappresentano un momento fondamentale per rafforzare la presenza del nostro partito nei territori e per ascoltare le istanze dei cittadini. Il nostro obiettivo è costruire una rete coesa e ben radicata, capace di affrontare con determinazione le sfide future. Ringrazio tutti i membri del Direttivo per il loro impegno e la dedizione dimostrata."

I congressi territoriali saranno un'importante occasione per approfondire il progetto politico di Fratelli d'Italia e per favorire una partecipazione attiva e consapevole. Gli incontri, organizzati, prevedono momenti di discussione aperta, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e integrità del partito. Fratelli d’Italia rinnova così il proprio impegno per una politica al servizio della comunità, capace di unire tradizione e innovazione, per costruire un futuro solido e condiviso.