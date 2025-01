Sanità, lo sfogo di un lettore: "Dieci mesi per una visita oculistica ma in sala d'attesa non c'era nessuno, a pensare male spesso si indovina"

Riceviamo e pubblichiamo:

Sarei felice se qualcuno provasse a spiegarmi come mai si devono attendere 8 o 10 mesi e a volte anche più di un anno, per effettuare una visita specialistica e poi raggiunto finalmente l’agognato giorno, ci si reca dallo specialista e molto spesso non ci sono pazienti in attesa.

Potrei portare esempi personali di visite effettuate tra gli ospedali di Fossano, Mondovi e Cuneo ma correrei il rischio di tediare il lettore.

Ricordo solo l'ultimo caso (14 gennaio). Dopo aver atteso oltre 10 mesi mi reco a Cuneo per una visita oculistica e, tanto per cambiare, non c’era nessuno, neppure quando sono uscito.

Lo sosteneva il compianto Giulio Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina per cui verrebbe da dire che ci sia una precisa volontà politica nel far succedere queste cose per indirizzare il paziente verso strutture private e ovviamente a pagamento. Se così fosse, e questo ormai è il convincimento generale di tutti noi poveri polli da spennare, basterebbe avere il coraggio di ammetterlo, e non lanciare vaghi segnali per tranquillizzare i suddetti polli con frasi del tipo: “Stiamo lavorando per abbattere le liste di attesa”. Al momento l’unico impegno non dichiarato che funziona è quelli di indirizzare subdolamente il paziente verso il privato.

Cordiali saluti

Lettera firmata