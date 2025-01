A Saluzzo la 51esima edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

Iniziata lunedì 20 gennaio,alla Bocciofila Auxilium Saluzzo, la 51 esima edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa. Alla prestigiosa kermesse notturna del volo sono iscritte 17 quadrette, dirette da Angelo Avogadri. In campo, per la prima serata, con la presenza di un numeroso pubblico, presente sulle tribune del bocciodromo saluzzese, i gironi 2 e 4: succcessi delle due quadrette di casa dell’Auxilium di Capello e di Francesco Costa, Beccaria di Riccardo Tortone, mentre la quadretta dell’Enviese di Sergio Audisio, veniva stata sconfitta per 8 a 11, dalla quadretta del Rossini di Torino guidata da Davide Manolino. Mercoledi, 22 gennaio, seconda serata, nella quale scenderanno in campo i gironi 1 e 3.

Risultati Lunedi 20 gennaio

Poule 2 Forti Sani–Auxilium Az.Agricola Bertea5-13; Beinettese (Dutto)- Beccaria Opel Banchio( Tortone)0-13; Prossino turno 27 gennaio Auxilium-Beccaria, Forti Sani- Beinettese;

Poule 4 Centallese Prodotti di Govone (Barale R.)-Auxilium Saluzzo (Costa F)8-13; Enviese (Audisio)-Rossini (Manolino) 8-11;( Prossimo turno 27 gen) Auxilium –Rossini, Centallese-Enviese.

Incontri di mercoledi 22 gennaio

Poule 1 Beinettese (Castellino)-Auxilium(Parena); Pozzo Strada (Ariello)- Enviese (Ferrero);

Poule 3 Auxilium (Barale A)-Enviese (Ferrero); Auxilium (Minucelli)-Genolese (Bergesio);