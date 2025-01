Alba: la sala Consiglio “Teodoro Bubbio” ha ospitato la festa Club 42,195 Maratoneti Albesi

Ad accogliere gli ospiti, il sindaco Alberto Gatto insieme all’assessore allo Sport Davide Tibaldi, con il consigliere Emanuele Bolla, all’incontro coordinato da Giancarlo Scarzello ex presidente del Club 42,195 e dal presidente del Club Paolo Barbero.

All’evento il sindaco Alberto Gatto ha dichiarato: "Mi fa davvero piacere accogliervi in questa sala prestigiosa della nostra città. Molti di voi sono amici con cui ho condiviso un percorso sportivo insieme. Ringrazio il presidente Paolo Barbero e tutto lo staff del Club 42,195 per aver voluto tenere ad Alba questa importante festa che celebra i tanti che hanno portato a termine una maratona dopo tanti sacrifici. Il Club festeggia oggi allenamento, sforzo e impegno. Il grande pregio del Club è quello di raggruppare tante società sportive di atletica che hanno come unico obiettivo lo stare insieme, l’allenarsi e raggiungere obiettivi comuni. Un plauso a tutti i premiati e a tutti coloro che continuano a portare avanti questa passione per l’atletica leggera".

L’assessore allo Sport Davide Tibaldi ha aggiunto: "Tra i valori da trasmettere ai nostri giovani, ci sono il sacrificio e lo sforzo necessario per raggiungere risultati importanti. Che siano 42 chilometri o 10 mila metri o anche solo un giro di pista, ci vogliono impegno, costanza, volontà e voi sportivi lo esprimete. Grazie ancora per quello che fate e per l’esempio che date. Spero che questo Club cresca ancora e sia di esempio anche per i nostri giovani, come guida nel percorso sportivo e di vita".

Durante l’evento, Daniele Menarini, direttore della rivista Correre e socio del Club 42,195, ha condotto una lunga e interessante intervista alla maratoneta Giulia Sommi, campionessa italiana di disciplina con un tempo personale in carriera di 2:35:05, e al suo allenatore. Giorgio Rondelli ha dichiarato di essere molto legato ad Alba perché dal 1996 al 2000 ha allenato il compianto Pietro Ferrero. Durante la sua carriera ha seguito anche atleti del calibro di Alberto Cova, Francesco Panetta, Danilo Goffi ed altri con i quali ha vinto numerosi titoli nazionali ed internazionali.

A Giorgio Rondelli e a Giulia Sommi è andato il premio 42,195 composto da 42 bottiglie di vino del territorio ed un “quartino” a simboleggiare la distanza della maratona. Il premio è stato consegnato quest’anno ai due personaggi che, con la loro opera, hanno contribuito a diffondere la disciplina della maratona.

All’evento sono stati accolti nel Club 42,195 i podisti albesi che hanno portato a termine la loro prima maratona nel 2024: Roberto Audero, Laura Biglino, Federico Casoria, Antonietta Dello Iacono, Daniela Drago, Emanuele Florio, Sonia Giacosa, Ilaria Giraudo, Lorenzo Ferrero e Pietro Riva.

Durante il pomeriggio sono stati premiati i maratoneti che nella loro carriera hanno tagliato il traguardo di 10 maratone e oltre, in multipli di 5: Andrea Altea (10 maratone), Domenico Taliano (10 maratone), Romina Casetta (15 Maratone), Enrico Mercanti (15 maratone), Claudio Morone (25 maratone), Mario Brezzo (50 maratone) ed Ezio Raviola (55 maratone).

Il premio “Mario Sandri” per le migliori prestazioni stagionali maschile e femminile è stato assegnato in campo maschile al neo maratoneta e neo socio del Club Pietro Riva, con il tempo di 2:07:37. Il riconoscimento è già stato consegnato all’atleta durante l’incontro organizzato dall’Amministrazione albese nel Palazzo comunale di Alba, il 28 dicembre scorso.

La targa per la migliore performance femminile è stata assegnata a Romina Casetta con il tempo di 2:57:16.

Premio “Gennaro Piscopo” consegnato agli atleti che hanno compiuto imprese sportive di particolare evidenza in ambito podistico: Salvatore Palumbo 2° classificato di categoria al campionato italiano Master di Palermo, Silvio Carducci per avere portato a termine la 100 Km del Passatore.

Il premio alla carriera per la sua instancabile attività all’interno del Club 42,195 ed in altre associazioni podistiche albesi è andato ad Annapia Mirra.

Menzione speciale del Club a Mario Brezzo per avere portato a termine tutte le maratone del circuito World Marathon Majors.

Premio Piè Veloce dedicato ai maratoneti che hanno concluso la maratona al di sotto di 3 ore in ambito maschile ed in 3,15 in ambito femminile, è stato consegnato a Mattia Baiardini con il tempo di h 2-34-53.

All’associazione Sportabili di Roddi che da 20 anni permette a ragazzi con disabilità di praticare sport è stato consegnato l’assegno di 1.300 euro ricavato dalla gara podistica “Un Quarto di Vinum Maratona”.