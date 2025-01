Cuneo, un film e un reading con musica dal vivo per onorare il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, proclamato per ricordare la data in cui ottant’anni fa, nel 1945, il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato dalle truppe dell’Armata Rossa, rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista. Il Comune di Cuneo onorerà anche quest’anno la ricorrenza con un programma dedicato. Lunedì 27 e martedì 28 gennaio, alle ore 21, sarà proiettato al Cinema Monviso “La zona d’interesse”, il film di Jonathan Glazer vincitore di due Oscar (miglior film internazionale e miglior sonoro). Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello scrittore britannico Martin Amis. La trama ripercorre le vicende di Rudolf Höss e della sua famiglia medioborghese e della loro tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani. Accanto a loro, al di là di un muro, c’è il campo di concentramento di Auschwitz, di cui Rudolf è direttore.

Giovedì 30 gennaio l’appuntamento con l’evento più atteso: alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena il reading con musica dal vivo “Patrilineare. Una storia di fantasmi”, scritto e letto da Enrico Fink. Il musicista (voce e flauto), noto anche come autore teatrale, sarà accompagnato da Massimo Ferri alla chitarra. Attraverso le vicende delle famiglie Fink e Bassani, lo spettacolo esplora temi universali come l’identità, la memoria e l’eredità dell’Olocausto. Al centro della narrazione c’è Elias, un giovane musicista che, dopo la morte della nonna, decide di riscoprire le proprie le proprie radici ebraiche. Queste ultime si intrecciano con la tragedia della Seconda guerra mondiale e le deportazioni ad Auschwitz, creando un racconto intimo e coinvolgente. L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione sul sito di Scrittorincittà .

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la relativa pagina sul sito del Comune di Cuneo.

Il programma prevede anche momenti dedicati alle scuole: da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio i ragazzi del Liceo “Ancina” di Fossano potranno fruire della didattica congiunta del Museo Casa Galimberti e di MEMO345 (Memoriale della deportazione di Borgo San Dalmazzo) sui temi della memoria e della Resistenza.