Workshop per far incontrare scuola e impresa al Vallauri di Fossano

Una serie di workshop aziendali per favorire l’incontro tra le aziende del territorio e i ragazzi delle quinte degli indirizzi tecnici, pronti ad entrare sul mondo del lavoro. È questo l’obiettivo principale del progetto CV (Curriculum vitae) dell’Istituto superiore “Vallauri” di Fossano, che si è concretizzato in una intensa mattinata di incontri lo scorso martedì 21 gennaio, grazie all'impegno del gruppo Servizi al Lavoro di istituto. Il progetto CV si inquadra nelle attività di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni.

La risposta del mondo aziendale a questo collaudato incontro è stata eccellente: al Vallauri si sono alternate circa 120 aziende, del settore elettrico, meccanico, informatico e amministrativo.

Le aziende afferiscono a tutto il territorio cuneese (non solo Fossano, ma anche Alba, Bra, Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Ceva...) oltre a numerose realtà dall’intera regione, soprattutto dalla zona di Torino. A qualificare l’evento, la presenza di numerosi esponenti del mondo associativo aziendale.

“Si tratta di un momento strategico per il nostro Istituto, che favorisce l’incontro concreto tra le aziende dei vari settori produttivi e i nostri giovani allievi, ormai in vista del diploma, un primo traguardo importante nel loro percorso di studi. I ragazzi sono ansiosi di mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore nel campo in cui hanno scelto di formarsi - ha commentato il preside del Vallauri, il prof. Paolo Cortese -. Una sinergia tra il mondo aziendale del territorio e la scuola che oggi viene molto auspicata a livello nazionale, e che al Vallauri è già da tempo realtà consolidata. Ciò favorisce gli ottimi risultati dell'istituto per la possibilità di ottenere lavoro: il Vallauri è risultata quest'anno ai primi posti nazionali sotto questo profilo, in continuità con un decennale primo posto in provincia”.

Gli studenti coinvolti provenivano da tutti gli indirizzi tecnici: meccatronica, energia, elettronica, informatica, amministrazione-finanza e marketing, turistico. Gli studenti hanno molto apprezzato l’evento come occasione per conoscere meglio le possibilità di occupazione, mentre le aziende hanno espresso soddisfazione per l’opportunità di incontrare dal vivo le future leve di lavoratori da reclutare per la propria attività. Il progetto si completerà con i "colloqui di selezione" che si svolgeranno a inizio maggio prossimo.