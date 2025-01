E' finita l’attesa per il nuovo Opel Grandland: ora si può vedere e provare presso le concessionarie Opel L'Automobile

Il 2024 è stato per Opel un anno di grandi successi; Opel ha infatti registrato un incremento significativo nelle vendite, successo attribuibile principalmente alle ottime performance della Opel Corsa, che ha visto un aumento di quasi 3.000 unità vendute rispetto all'anno precedente.

Nel 2024 Opel ha festeggiato 125 anni di produzione automobilistica con l'offerta di almeno una motorizzazione elettrica per ogni modello di vettura e di veicolo commerciale in gamma.

Il 2025 vedrà il lancio dei tre nuovi Suv della gamma: Frontera e Grandland, completamente nuovi, e Mokka profondamente rinnovato con contenuti tecnologici di livello superiore.

Il primo a salire in cattedra sarà il nuovo Opel Grandland che è finalmente arrivato nelle concessionarie Opel L’Automobile di Alba, Cuneo Borgo San Dalmazzo e Fossano ed è pronto a stupire con il suo design innovativo, le tecnologie all'avanguardia e l'inconfondibile qualità Opel. Un SUV elegante e dinamico che combina performance, comfort e sicurezza come mai prima d'ora.

Il nuovo Opel Grandland, visibile in concessionaria solo da qualche giorno, si distingue per il suo design moderno e grintoso, caratterizzato dalla mascherina Opel Vizor, un tratto distintivo che integra perfettamente fari e logo per un look pulito ed elegante. Gli interni sono stati progettati per offrire il massimo del comfort e della tecnologia, con materiali premium, dettagli raffinati e un sistema di infotainment all'avanguardia, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo Grandland offre una gamma di motorizzazioni efficienti, tra cui versioni ibride e plug-in che garantiscono una guida sostenibile senza compromessi sulle performance. Inoltre, il SUV è dotato delle più avanzate tecnologie di assistenza alla guida, come il sistema Intelli-Drive 2.0, che include il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e il riconoscimento dei segnali stradali.

I consulenti alle vendite delle concessionarie Opel L'Automobile dichiarano: "Siamo entusiasti di presentare il nuovo Opel Grandland, un modello che incarna perfettamente la nostra visione di mobilità moderna e sostenibile. Questo SUV rappresenta un passo avanti in termini di tecnologia, comfort e sicurezza, e siamo certi che conquisterà i nostri clienti fin dal primo sguardo. Vi invitiamo a visitare le nostre concessionarie già in questi giorni ed anche durante l'evento 'Porte Aperte' di Domenica 26 Gennaio per toccare con mano l'innovazione straordinaria che Opel ha portato su strada ad un prezzo centrato.”

In occasione di questo importante lancio, le concessionarie Opel L'Automobile di Alba, Cuneo Borgo San Dalmazzo e Fossano rimarranno aperte anche Domenica 26 Gennaio per il Porte Aperte. Sarà un'occasione unica per scoprire da vicino il nuovo Opel Grandland, immergersi nelle sue caratteristiche rivoluzionarie e ricevere tutte le informazioni direttamente dai nostri esperti oltre a visionare l'intera gamma in pronta consegna e approfittare delle eccezionali promozioni di gennaio.

Ecco gli indirizzi delle 3 sedi delle concessionarie

Alba: Corso Barolo 11

Cuneo Borgo San Dalmazzo: Via Cuneo 101/A, Borgo San Dalmazzo

Fossano: Via Torino 110