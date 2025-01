Flockerz supera 11 milioni di dollari in presale ma è l’ultimo giorno per investire nella presale

Storicamente parlando, le presale hanno generato i ritorni migliori nel settore delle criptovalute. Sono numerose le storie di investitori che hanno moltiplicato la loro spesa iniziale, trasformando importi contenuti in guadagni 100x. Progetti con questo potenziale, però, non sono all’ordine del giorno, ed è per questo che quando appaiono bisogna tenerne conto. Flockerz, che punta a lanciare la prima meme coin Vote-to-Earn, rientra tra i progetti ad alto potenziale di rendimento e questo potrebbe essere l’ultimo momento utile per investire in FLOCK al prezzo migliore.

Dal lancio della presale, avvenuto lo scorso settembre, Flockerz ha raccolto 11,5 milioni di dollari, un importo davvero notevole che potrebbe portare a un apprezzamento del token quando la richiesta salirà al momento della quotazione sugli exchange.

Flocktopia: DAO e Vote-to-Earn

L’approccio di Flockerz è decisamente nuovo, mette infatti la community al comando con il suo sistema di stampo Vote-to-Earn, ovvero vota per guadagnare. Invece di lasciare le decisioni cruciali sullo sviluppo al team, mette tutto in mano ai detentori del token, che possono così votare autonomamente sulle decisioni cruciali che interessano il progetto. Flocktopia è la DAO, ovvero l’organizzazione autonoma decentralizzata, in cui gli utenti influenzano direttamente il futuro del progetto. Garantisce che nessuna persona o entità di altro tipo possa dominare il progetto, creando un sistema equo e collaborativo.

Per far sì che tutto funzioni in maniera adeguata, il team di sviluppo ha messo da parte il 25% dei token per le ricompense di governance. Votando tramite il sistema innovativo, i detentori potranno ampliare il proprio pool di token, ricevendo ricompense sotto forma di FLOCK. Un altro 25% è invece allocato per le ricompense di staking e, con oltre 700 milioni di FLOCK già bloccati, le ricompense APY sono ancora molto alte, con percentuali superiori al 250%. La restante percentuale di token è così allocata: 20% per i partecipanti alla prevendita, 10% per liquidità di exchange, in modo da garantire un trading fluido e infine un altro 20% per il marketing, indispensabile per permettere a Flockerz di crescere.

Ricompensando la partecipazione, Flockerz lega il successo del progetto alla sua community. Con queste caratteristiche, FLOCK ha creato un ambiente in cui tutti gli interessati hanno un motivo per vederlo prosperare, sia finanziariamente, sia come visione condivisa.

Uno stormo unito

Dopo la chiusura della prevendita, FLOCK è destinato a essere lanciato su exchange decentralizzati (DEX), con piani per esplorare le quotazioni su exchange centralizzati (CEX) man mano che cresce.

Come già sottolineato, per supportare un lancio fluido, il team ha allocato il 10% della fornitura di token per la liquidità. Questa decisione mira a prevenire problemi comuni del giorno del lancio come l'instabilità dei prezzi o la carenza di liquidità, offrendo agli investitori un'esperienza di trading più affidabile.

Il progetto sta anche guadagnando terreno tra i principali influencer di criptovalute, che hanno descritto Flockerz come una delle meme coin più entusiasmanti da tenere d’occhio nel prossimo futuro. D’altronde, con attraenti ricompense di staking, forte sostegno della community e un approccio ponderato al lancio, Flockerz sembra essere un progetto che potrebbe avere un impatto reale nel mercato delle meme coin.

Acquistare FLOCK prima che sia troppo tardi è comunque un’operazione semplice. Avete innanzitutto bisogno di un wallet compatibile, come Best Wallet, scaricabile per smartphone iOS e Android. Dopodiché, potrete effettuare l’acquisto dal sito ufficiale del progetto utilizzando sia ETH, USDT o BNB ma anche carta di credito qualora siate sprovvisti delle cripto citate. Il prezzo di FLOCK è ora bloccato a 0,0066883$ ma, chiaramente, dopo il lancio questo potrebbe vedere un’impennata a seguito della richiesta. Questa è l’occasione migliore per entrare al prezzo più basso.

