Wespesa e LILT delegazione di Saluzzo presentano: "Mangiare bene per vivere meglio"

Wespesa, la piattaforma dedicata alla valorizzazione dei prodotti locali, annuncia un evento imperdibile dal titolo "Mangiare bene per vivere meglio". L’iniziativa si terrà mercoledì 29 gennaio presso il Bar Principe di Saluzzo, con inizio alle ore 18:30.

L’evento, aperto a tutti, vuole essere un momento di sensibilizzazione e approfondimento sul tema dell’alimentazione corretta e del suo ruolo nella prevenzione delle malattie. Il dottor Allemano specializzato in medicina interna e la dottoressa Rolando farmacista specializzata in nutrizione e dietetica clinica, saranno presenti per offrire il loro contributo attraverso brevi interventi sul tema, con la possibilità per i partecipanti di interagire con loro e porre domande.

Un’occasione unica per ottenere informazioni e consigli da applicare nella vita di tutti i giorni per migliorare il nostro benessere.

A seguire, Wespesa offrirà una degustazione esclusiva dei prodotti presenti sulla propria piattaforma. Sarà un’opportunità per conoscere e assaporare le eccellenze locali, valorizzando i produttori del territorio e scoprendo come un’alimentazione sostenibile possa integrarsi nella vita quotidiana.

Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di Wespesa: promuovere la trasparenza, la sostenibilità e il legame con il territorio, mettendo in connessione produttori e consumatori in modo diretto e consapevole.

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione dell’Associazione LILT di Cuneo e di Saluzzo, che ormai supporta le iniziative e gli eventi Wespesa.

Vi aspettiamo numerosi al Bar Principe per una serata all’insegna del benessere e della scoperta. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare contattare il numero 342 191 2702 entro il 28 gennaio.