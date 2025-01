Cuneo, per il mese della pace un incontro sul tema “Pace, utopia o meta raggiungibile?”

In occasione del “mese della pace”, una ricorrenza istituita da Paolo VI nel ’68, venerdì 24 gennaio, alle 21, l’Azione cattolica Cuneo Fossano propone un incontro sul tema “Pace, utopia o meta raggiungibile?” per ragionare sulle possibilità della pace, su come perseguirla e sulle buone pratiche che possono portare a una “cultura della pace”.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista Luigina Ambrogio, si confronteranno sul tema don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, tra i primi preti obiettori alle spese militari; ha partecipato alla marcia a Sarajevo nel dicembre 1992 con don Tonino Bello ed ha seguito per Pax Christi diverse situazioni di guerra; Virginia Sarotto, cooperante della Ong “Arcs culture solidali” presente nelle zone di guerra.

Virginia interverrà in collegamento da Beirut dove sta lavorando a progetti educativi, di promozione dei diritti umani e del benessere delle comunità più marginalizzate; Giorgio Falco, infermiere cuneese impegnato nell’Operazione Colomba (“corpo non violento di pace” dell’associazione Papa Giovanni XXIII); è stato in Bosnia durante la guerra nei Balcani e più volte in Ucraina.

L’iniziativa, che si terrà venerdì 24 gennaio, alle 21, a Cuneo (parrocchia del Sacro Cuore, via Carlo Boggio 4), rientra nel progetto nazionale “Pace in azione” ed è inserita in un week end dedicato al tema: un pomeriggio per i ragazzi dell’Acr (sabato 25 gennaio, dalle 14,30, a Centallo, nel Pala Crf) e l’adorazione notturna nella chiesa parrocchiale di Centallo che inizierà dopo la messa delle 18 di sabato 25 gennaio e si concluderà durante la messa delle 8,30 di domenica 26 gennaio.