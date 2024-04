Da domani ripartono i treni tra Limone e Vievola: quattordici collegamenti al giorno

Saranno attive da domani, come comunicato ieri dalla Regione Piemonte, le navette tra Limone e Vievola, istituite soprattutto a servizio dei lavoratori transfrontalieri e come richiesto da più parti dopo l'interruzione della linea, lo scorso 1° aprile, a seguito di una frana che ha compromesso anche la ferrovia a valle della stazione di Vievola.

Questa mattina, un sopralluogo congiunto di esperti di Trenitalia e RFI ha confermato la percorribilità in sicurezza della linea in territorio italiano e grazie al nulla osta da parte dell’operatore francese si è deciso di mettere a disposizione dei passeggeri più treni tra Limone a Vievola.

La programmazione è stata rimodulata per assicurare la continuità del viaggio ai passeggeri e far fronte alle loro esigenze.



Qui di seguito gli orari dei treni: le otto corse previste sulla Cuneo-Ventimiglia, cui si aggiungono sei navette solo tra Limone e Vievola, per un totale di 14 collegamenti quotidiani.



22955 Cuneo (06:41) - Vievola (07:34)

22953 Cuneo (08:41) - Vievola (09:32)

NUOVO TRENO Limone P.te (10:45) - Vievola (11:00)

NUOVO TRENO Limone P.te (12:00) - Vievola (12:15)

22959 Cuneo (14:41) - Vievola (15:34)

22957 Cuneo (17:15) - Vievola (18:11)

NUOVO TRENO Limone P.te (19:45) - Vievola (20:00)

22952 Vievola (08:07) - Cuneo (09:19)

NUOVO TRENO Vievola (09:45) - Limone P.te (10:00)

NUOVO TRENO Vievola (11:15) - Limone P.te (11:30)

22956 Vievola (12:47) - Cuneo (13:19)

22958 Vievola (16:41) - Cuneo (17:35)

NUOVO TRENO Vievola (18:30) - Limone P.te (18:45)

22964 Vievola (20:30) - Cuneo (21:19).





Il viaggio prosegue con bus sostitutivi, messi a disposizione dalla comunità locale di Tende, nella tratta tra Vievola e Tende. La condizione della strada al momento non consente il passaggio di pullman di linea di grandi dimensioni, per cui il tratto di circa 5 chilometri sarà percorso da mezzi con capacità di una ventina di posti, come ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi.

Nessuna partenza, invece, da Ventimiglia alla volta di Limone e Cuneo.

La Liguria, come ha specificato ancora l'assessore, non ha treni diesel né una stazione di rifornimento per la circolazione di questa tipologia di mezzi. Pertanto, fino al ripristino completo della linea Cuneo-Limone-Ventimiglia, si potrà arrivare al massimo fino a Vievola in treno e, da lì, con un bus a Tenda. Non saranno attive le linee in direzione contraria.

Questo, almeno fino alla metà di aprile o al ripristino della circolazione ferroviaria in sicurezza.