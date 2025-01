Come comprare $TRUMP, la criptovaluta ufficiale del nuovo presidente USA

Nel vortice del panorama crypto, nuove opportunità emergono di continuo, catturando l’interesse di investitori e appassionati di tecnologia blockchain. Tra i protagonisti più recenti troviamo il $TRUMP Coin e Solaxy ($SOLX), due progetti lanciati sulla blockchain Solana, ma con obiettivi e funzionalità differenti. Vediamo insieme cosa li distingue e come si può partecipare a questi trend emergenti.

Il Boom del $TRUMP Coin: successo immediato

Lanciato venerdì da Donald Trump durante il “Crypto Ball” organizzato per celebrare le sue politiche pro-cripto, il $TRUMP Coin ha rapidamente conquistato il mercato. In meno di 48 ore, il valore del token è salito di oltre il 1000%, arrivando a £59,95 ($73) per unità. Questo aumento vertiginoso lo ha reso la 14ª criptovaluta più grande al mondo in termini di capitalizzazione di mercato, con un valore complessivo di £59,95 miliardi ($73 miliardi).

Il $TRUMP Coin è stato concepito come un “meme ufficiale” per sostenere i principi dell’ex Presidente. Sul sito ufficiale, viene descritto come un’opportunità per unirsi a una comunità che si batte per un futuro ottimista. Con 200 milioni di token attualmente in circolazione e un totale di 1 miliardo previsti entro tre anni, il progetto adotta un piano di sblocco scaglionato per ridurre la volatilità e proteggere gli investitori.

Come acquistare $TRUMP Coin

Acquistare $TRUMP Coin è semplice, grazie a diverse opzioni disponibili:

1. Moonshot App

Gli utenti possono acquistare i token direttamente dall’app Moonshot, utilizzando metodi di pagamento come Apple Pay, carte di credito/debito, Venmo, o stablecoin come USDC.

2. Exchange Cripto

Il token è disponibile anche su exchange popolari come Binance e Kraken. Dopo aver creato un account e verificato la propria identità, gli utenti possono acquistare $TRUMP Coin e trasferirlo nei propri wallet.

3. Indirizzo del contratto su Solana

Per i più esperti, è possibile utilizzare un indirizzo di contratto su Solana per acquistare i token attraverso exchange decentralizzati come Raydium. Con un wallet compatibile come Trust Wallet, gli utenti possono acquistare Solana (SOL), trasferirlo nel proprio wallet e scambiarlo con $TRUMP Coin utilizzando l’indirizzo fornito sul sito ufficiale.

Solaxy: l’Alternativa a $TRUMP Coin su Solana

Se il $TRUMP Coin rappresenta un’opportunità unica per gli amanti dei meme coin e si prefigura come un progetto meramente speculativo, Solaxy ($SOLX) offre un’alternativa basata su tecnologia e utilità, mirando a risolvere le limitazioni strutturali della blockchain Solana.

Cos’è Solaxy?

Solaxy è la prima soluzione Layer-2 per Solana, progettata per ridurre la congestione della rete. Utilizzando la tecnologia roll-up, Solaxy processa le transazioni su una catena secondaria. Questo approccio migliora l’efficienza della rete, riduce i costi di transazione e mantiene gli standard di sicurezza di Solana.

Il ruolo di $SOLX nel sistema Solaxy

$SOLX è il token nativo della piattaforma e svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema. Viene utilizzato per pagare le transazioni all’interno di Solaxy ed ha un ruolo cruciale per la governance e le ricompense. I possessori di $SOLX infatti possono partecipare alle decisioni sulla piattaforma e guadagnare ricompense passive. Attualmente, il rendimento annuo (APY) durante la fase di presale è del 305%. Il progetto ha pianificato un’integrazione multichain che combinerà le funzionalità di Solana ed Ethereum.

Crescita di Solaxy

Nonostante il mercato incerto, il progetto ha già raccolto oltre 12 milioni di dollari nella fase di presale, con un prezzo fisso di $0,001608 per token. Gli investitori possono utilizzare criptovalute come ETH, USDT e BNB o pagamenti fiat per acquistare i token. Inoltre, Solaxy ha completato un audit approfondito da parte di Coinsult per garantire la sicurezza del progetto.

Trump Coin vs Solaxy: due opportunità, due Visioni

Mentre il $TRUMP Coin punta a creare una comunità di sostenitori attraverso un approccio ironico e legato alla figura di Trump, sfruttando l’hype del nuovo insediamento del Presidente, sulla scia del quale anche la first lady ha la lanciato una sua meme coin ($MELANIA che nelle prime ore ha performato un +10000%), Solaxy si rivolge a investitori più attenti alla tecnologia e all’utilità. La scelta tra i due dipende dagli obiettivi dell’investitore.

$TRUMP Coin sembra l’investimento ideale per chi cerca una partecipazione rapida nel mercato dei meme coin e vuole sostenere una narrativa politica e sociale. Ciononostante sul sito ufficiale della prevendita viene puntualizzato che «i Trump Memes sono da intendere come espressione di supporto e impegno per gli ideali e le convinzioni incarnati dal simbolo «$TRUMP» e dall’opera d’arte associata, e non sono intesi come opportunità di investimento, contratto di investimento o titolo di alcun tipo, né come oggetto di tale opportunità».

Dall’altra parte Solaxy ($SOLX) risulta perfetto per chi desidera investire in un progetto con fondamenta tecnologiche solide, utilità pratica e prospettive di crescita a lungo termine.

